4es Championnats du monde de football des malentendants: Sénégal-Ukraine, des retrouvailles de choc Rédigé par leral.net le Mardi 3 Octobre 2023 à 19:26

Les demi-finales des 4es championnats du monde de football des malentendants (Kuala Lumpur, en Malaisie, 23 septembre- 08 octobre 2023) qui se disputeront, demain mercredi, ne manqueront pas d’intérêt pour les équipes en lice. Le Sénégal face à l’Ukraine d’une part et l’Egypte et le Japon de l’autre. Le Sénégal et l’Ukraine se retrouvent demain, à […] Les demi-finales des 4es championnats du monde de football des malentendants (Kuala Lumpur, en Malaisie, 23 septembre- 08 octobre 2023) qui se disputeront, demain mercredi, ne manqueront pas d’intérêt pour les équipes en lice. Le Sénégal face à l’Ukraine d’une part et l’Egypte et le Japon de l’autre. Le Sénégal et l’Ukraine se retrouvent demain, à 12h30 Gmt, pour le compte de l’une des demi-finales des 4es Championnats du Monde de football des malentendants (Kuala Lumpur, en Malaisie, du 23 septembre au 08 octobre 2023). Ces deux équipes se connaissent pour s’être frottées en match de Groupe (B). Mais elles s’étaient finalement séparées sur un score de parité (2-2). Demain mercredi, il faut impérativement un vainqueur pour aller en finale. Les « Lions » malentendants du football veulent écrire leur nom sur le palmarès des Championnats du Monde de la catégorie. Pour ce faire, il leur faudra d’abord se débarrasser des teigneux Ukrainiens qui se présentent comme les favoris de ce tournoi. L’enjeu dans cette confrontation, c’est l’accès à la finale qui serait une première pour les Sénégalais. Champions d’Afrique en titre, les poulains de Souleymane Bara Fomba ont un grand coup à jouer dans ce Mondial. Mouhamedou Ndiaye, meilleur buteur sénégalais (5 buts), et ses coéquipiers savent ce que veut dire disputer une finale, surtout si celle-ci sera une première. Pour la petite histoire, l’Ukraine a éliminé l’Iran en quarts de finale (3-0), tandis que le Sénégal a écarté les États-Unis sur le score étriqué d’un but à zéro. Alors ils iront à fond dans le duel comme ils ont eu à le faire lors des matches de groupe, mais également pendant les matches à élimination directe. C’est dire que l’enjeu est de taille et le défi est grand. Après un parcours de cinq matches sanctionnés par 4 victoires et un nul, les « Lions » malentendants s’évertueront à parachever cela par une nouvelle victoire qui leur ouvre les portes de la finale. Déjà, une première les attend, celle d’atteindre cette finale et ensuite, il leur faudra mettre la cerise sur le gâteau en remportant le trophée mondial. Une affaire pas mince du tout si l’on sait que l’adversaire a une belle carte de visite à faire valoir et compte sur son statut de favori numéro un pour se faire respecter. Belle bataille en perspective pour les deux meilleures équipes du Groupe B qui se retrouvent près d’un podium qu’ils voudront occuper. Cheikh Fantamady KEITA (Correspondance particulière)



Source : Source : https://lesoleil.sn/4es-championnats-du-monde-de-f...

