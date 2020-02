Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 5 couples célèbres ayant surmonté les scandales d’infidélité (photos) Rédigé par leral.net le Lundi 17 Février 2020 à 09:27 | | 0 commentaire(s)| L’infidélité ne se solde pas toujours par une séparation ou un divorce. Certaines personnes peuvent endurer ces moments difficiles et travailler dur pour sauver leur mariage. Cela doit être difficile car tout le monde n’est pas capable de le faire, c’est pourquoi nous ne pouvons qu’applaudir ceux qui essaient ou qui l’ont fait.





Voici 5 couples célèbres qui sont restés ensemble malgré les scandales d’infidélité.



Larsa et Scottie Pippen





La star de la NBA, Scottie Pippen, est devenu la risée des médias sociaux lorsque sa femme Larsa Younan avec qu’il était marié depuis 20 ans l’a trompé avec le rappeur Future lors d’un voyage pour chez sa meilleure amie, Kim Kardashian. Bien qu’ils aient demandé le divorce en 2017, le couple a annulé leur séparation et a révélé qu’ils travailleraient pour sauver leur mariage.



Kevin Hart et Eniko Parrish

Kevin Hart a trompé sa femme lorsqu’elle était enceinte. Le comédien qui a tout nié pour la première fois a publié une vidéo d’excuse sur Instagram avec la légende : «Je m’excuse auprès de ma femme et mes enfants. Je dois faire mieux et je le ferai. Je ne suis pas parfait et je n’ai jamais prétendu l’être… Je vous aime tous.»



Jay Z et Beyoncé

Le mariage de ce couple a fait la Une des médias en 2014 lors que les rumeurs laissaient entendre que Jay-Z avait trompé Beyoncé. Ces rumeurs ont conduit à la sortie de l’album Lemonade dans lequel Beyoncé met en lumière leur mariage.



Cardi B et Offset

Malgré l’annonce de son divorce avec son mari, Offset, Cardi B est revenue sur sa décision.



Lors d’une interview accordée au magazine Vogue, la rappeuse a confirmé qu’Offset l’avait trompée. «Il m’a trompée et lorsque j’ai décidé de rester avec lui et de travailler avec lui pour sauver notre mariage, beaucoup de gens étaient tellement en colère contre moi ; beaucoup de femmes se sentaient déçues.»



«Mais c’est de la merde ! Si vous aimez quelqu’un et que vous cessez d’être avec lui, que vous êtes déprimé et que les médias sociaux vous disent de ne pas parler à cette personne parce qu’elle vous a trompé, vous n’êtes pas vraiment heureux à l’intérieur tant que vous n’avez pas eu une conversation sérieuse.»



Dwyane Wade et Gabrielle Union

Le couple a connu des moments difficiles au début de leur relation.



Selon E ! News, lorsque les deux se sont rencontrés pour la première fois en 2009, Dwyane était en pleine phase de divorce avec sa première femme et Gabrielle Union a été vite taxée d’être sa maîtresse.



Dix jours à peine après l’annonce de leurs fiançailles en 2013, il a été révélé que Dwyane avait eu un fils avec une autre femme. Mais les deux sont restés ensemble et ont continué à planifier leur somptueux mariage à Miami.



