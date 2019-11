5 milliards dans le compte d'un haut fonctionnaire : Moustapha Diakhaté veut « une réaction diligente du gouvernement » La révélation du coordonnateur du Forum Civil, mercredi, concernant la somme de 5 milliards du programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires, décaissée en faveur d’un haut fonctionnaire, a fait réagir Moustapha Diakhaté.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019

«La gravité de cette information appelle une réaction diligente du gouvernement du Sénégal et des autorités judiciaires pour édifier le peuple sénégalais quant aux tenants et aboutissants de cette affaire», indique-t-il dans un post Facebook.

«Dans le cadre de la politique de bonne gouvernance et de moralisation de la vie publique, il serait pertinent de doter les lanceurs d’alerte d’un statut leur permettant de saisir directement le doyen des juges pour l'ouverture de poursuites judiciaires », a encore suggéré l’ancien ministre conseiller.



