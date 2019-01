Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 5 signes qui indiquent que vous êtes sans doute enceinte Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 16:18 | | 0 commentaire(s)|

Vos règles ne doivent pas arriver avant une semaine mais votre sixième sens vous dit que cette fois-ci, votre envie de bébé va se réaliser. Et si vous prêtiez attention aux petits signes annonciateurs de grossesse ?

VOUS ÊTES TRÈS TRÈS TRÈS... FATIGUÉE C'est sans doute le symptôme le plus communément partagé par les femmes enceintes. Même aux tous premiers jours de la grossesse, votre corps se prépare aux futurs changements qu'il va devoir affronter. Si une fatigue soudaine vous tombe dessus alors que vous n'avez pas modifié vos heres de coucher ou de réveil, c'est sans doute que vous êtes en train de "dormir pour deux".

VOUS VOUS SENTEZ BARBOUILLÉE Rien à voir avec les nausées matinales qui, dans quelques semaines, vont vous obliger à vous précipiter aux toilettes dès que vous mettrez un pied à terre le matin. Vous n'avez pas envie de vomir mais vous vous sentez barbouillée, comme si le dîner de la veille avait du mal à passer. Et cette sensation désagréable peut vous tomber dessus n'importe quand dans la journée. Les médecins pensent que c'est le premier indice des modifications hormonales subies par votre organisme en cas de grossesse.

VOTRE SOUTIEN-GORGE EST TROP SERRÉ Les taux d'oestrogènes, de progestérone et de prolactine sont à la hausse : toutes ces fluctuations hormonales ont des répercussions immédiates sur votre poitrine. Vos seins sont plus lourds qu'à l'habitude, comme si vous souffriez du syndrome pré-menstruel, et vous vous sentez mal à l'aise dans votre soutien-gorge. Si vous y prêtez attention, vous constaterez sûrement aussi que les aréoles de vos seins sont plus foncées qu'à l'ordinaire.

VOTRE TEMPÉRATURE EST UN TANTINET PLUS ÉLEVÉE Lorsque vous ovulez, votre température corporelle grimpe d'un demi-degré grâce à une poussée de la progestérone. Elle repart ensuite à la baisse lorsque les règles apparaissent. Mais si vous êtes enceinte, le taux de progestérone va rester élevé et votre température également. La différence est trop minime pour que vous le ressentiez, comme lorsque vous avez de la fièvre. Mais si vous prenez votre température tous les matins au réveil pour connaître vos jours d'ovulation, c'est quelque chose que vous avez sans doute remarqué.

VOUS PERDEZ UN PEU DE SANG Vos règles ne doivent pas arriver avant une semaine et pourtant vous avez remarqué quelques taches de sang sur vos sous-vêtements. Surtout n'allez pas vous inquiéter : il est tout à fait normal de perdre un peu de sang après la conception et cela n'a rien d'inquiétant. Cela arrive à environ une femme sur trois : les médecins les appellent "saignements d'implantation". Ils font partie des signes annonciateurs de grossesse : lorsque l'œuf s'implante dans la muqueuse utérine, cela endommage parfois la muqueuse, ce qui provoque des saignements.

