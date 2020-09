50 leaders les plus influents de l’UEMOA: Farida Yacine Sawadogo, l’égérie burkinabé multi-cartes Farida Yacine Sawadogo figure en bonne place dans le milieu des femmes battantes au Burkina Faso et, sur le continent africain.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020 à 17:17 | | 0 commentaire(s)|

Cette jeune dame, à l’allure imposante et à la mine joviale, titulaire de plusieurs diplômes, dont un MBA en Conseil et Entrepreneuriat, décroché aux États-Unis, est l’administratrice, actionnaire et gérante de plusieurs entreprises burkinabè, opérant dans les secteurs de l’assurance, de la microfinance, de la promotion immobilière et de l’élevage.



On peut citer, entre autres, la ferme et Microfinance Fadima et la Générale des Assurances. Fille d’un ancien bâtonnier, qui a servi son pays avec abnégation, Farida Yacine Sawadogo est également associée-gérante de l’International Consulting and Investment Group (ICIG), un bureau d’études, basé à Ouagadougou, qui promeut l’investissement et l’entrepreneuriat en Afrique de l’Ouest, à travers la mobilisation de capitaux et un soutien technique aux activités de création et de développement des entreprises et des États.



Elle agit en outre, pour le compte d’une ONG internationale, en l’occurrence, l’Institut de Formation aux Opérations de Paix (POTI), ès qualité de Directrice des Programmes Francophones, chargée principalement de rechercher des subventions auprès des entités gouvernementales et internationales.



Farida Yacine Sawadogo s’illustre par ailleurs dans la société civile, en militant au sein de l’Association pour l’éducation adaptée (AEA), fondée en 2000. Un écrin de leadership affirmé.











Confidentiel Afrique



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos