50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’Ouest et du Nord : Macky Sall en tête, 6 autres Sénégalais sur la liste Le président de la République a été désigné la personnalité la plus influente parmi les 50 de l’Afrique de l’ouest et du Nord. Mais ce sont les Sénégalais en général qui sont bien servis puisque six autres font partie de ce groupe restreint publié par Influences Magazine, ce samedi 9 avril, qui fait le classement annuel d’une liste de cinquante personnalités d’Afrique de l’Ouest et du Nord.

Il s’agit de Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, Sadio Mané, attaquant des Lions du football, Augustin Senghor, Président de la Fsf, Ibrahim Kane-Président Directeur Général Air Sénégal, Aïssatou Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des énergies, Mame Rokhaya Lo, pilote de l’armée.



«Ces cinquante personnes influent incontestablement et de façon déterminante sur la marche du continent (c’est-à-dire en dehors des frontières de leur pays d’origine), soit en se servant de leur position de pouvoir et de leur puissance comme d’un tremplin pour concrétiser leurs ambitions, soit en pesant de par leur envergure financière ou intellectuelle sur les choix des marchés et ceux de l’opinion publique».



Sur le critère de choix, le magazine explique : «Comme à l’accoutumée, les critères faisant foi lors de la sélection sont : le profil, c’est-à-dire les compétences à hauteur de (30%), l’impact des activités sur la communauté (50%) et la notoriété (20%).»

