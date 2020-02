500 millions détournés au ministère de l'Hydraulique : les 4 personnes arrêtées dans cette affaire sont libres Les 4 personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt dans l’affaire des 500 millions détournés au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, alors dirigé par Mansour Faye, sont libres. C’est ce que rapporte Libération, dans sa livraison du jour.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Février 2020 à 09:07 | | 1 commentaire(s)|

Il s’agit de Gorgui Sow, Pdg de Gti Sarl (Une entreprise de Bâtiment, génie civil, hydraulique, assainissement, voiries et énergie), Richard Tendeng, qui s’occupait du projet de construction de forage du ministère, Moustapha Sané (ancien directeur de l’Hydraulique) et Mamadou Diokhané (ex-Dage). Ils étaient accusés d’avoir falsifié les procès verbaux d’un marché relatif, à la construction de châteaux dans plusieurs localités, détournant ainsi 505 millions de Fcfa. C’est Mansour Faye, lui-même, qui avait saisi l’agent judiciaire de l’Etat dans cette affaire, alors qu'il était ministre en charge de l'Hydraulique.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos