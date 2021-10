5000 milliards FCfa pour le budget 2022 / Macky Sall : «Le social reste au cœur de mes priorités» Le budget du Sénégal pour l’année 2022 est fixé à 5150 milliards FCfa. Il est le double de celui voté lors de la dernière année du mandat de Me Abdoulaye Wade.



Dans ce budget de 2022, la part belle a été réservée aux programmes sociaux décentralisés. Ainsi, le Programme d’urgence pour l’emploi des jeunes sera ainsi doté d’une enveloppe de 150 milliards FCfa, le Programme Bourse de sécurité familiale, 35 milliards FCfa, la Couverture maladie universelle se retrouve avec 20,1 milliards FCfa, le Puma aura un budget de 5,2 milliards FCfa, le Pudc, 18,4 milliards FCfa et le programme Promovilles, 18,3 milliards FCfa.



De même, le Programme de modernisation de la justice bénéficiera d’un budget de 25 milliards FCfa, tandis que le Programme d’acquisition d’équipements scientifiques et informatiques, destinés aux universités et établissements d’enseignement supérieur, sera doté d'un montant de 20,8 milliards FCfa.

