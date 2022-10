51,6 milliards FCfa de recettes pétrolières et gazières prévues dans le budget 2023, selon TAS

S'il y a bien un député qui s'est penché sur le budget prévisionnel de 2023, c'est Thierno Alassane Sall. Et pour preuve, dans un contexte de polémique sur le partage des revenus issus de l'exploitation du gaz et du pétrole, le député non-inscrit dévoile les chiffres prévus pour le budget 2023.



" C'est officiel : les recettes cumulées prévues dans le Budget 2023, pour le gaz et le pétrole, sont estimées à 51,6 milliards FCfa, malgré le prix élevé du baril (estimé à 90 $) ", a-t-il révélé sur sa page Facebook.



Thierno Alassane Sall en déduit une mauvaise négociation des contrats; en plus d'une " précipitation à délivrer le premier baril ".

