Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 55 stars emportées par la mort au sommet de leur gloire Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2018 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|

6 La vie est faite de surprises et parfois elle emporte au passage certaines stars qui sont adulées par des millions de personnes. Ces talents que l’on regarde sur nos écrans et que l’on écoute, ont laissé derrière eux des œuvres qui font partie du patrimoine culturel. La rédaction vous propose aujourd’hui de refaire un tour des plus grands noms qui sont partis trop tôt.

1. DALIDA Dalida, de son vrai nom Yolanda Cristina Gigliotti, était une chanteuse française d’origine égyptienne. Elle avait séduit le monde avec des titres plus célèbres les uns que les autres « Paroles Paroles » , « Il venait d’avoir 18 ans« . Malheureusement, elle ne sera pas « morte sur scène » comme elle le chantait dans l’une de ses chansons mais en se suicidant à 54 ans des suites d’une overdose de barbituriques.

2. GRÉGORY LEMARCHAL Le chanteur français qui avait été révélé par La Star Academy avait surpris les téléspectateurs par sa maladie, la mucoviscidose qu’il combattait depuis tout petit. Doté d’une grande voix, il avait réussi à défier sa maladie jusqu’en 2007, lorsqu’il s’est éteint à l’âge de 24 ans.

3. BRUCE LEE L’acteur Hong Kongais Bruce Lee, était la star des films d’action dans les années 60. Il a marqué plusieurs générations par la maitrise de son art. Mort le 20 Juillet 1973 à 32 ans à cause d’un médicament contre les maux de tête qui lui a causé un œdème pulmonaire, il a laissé derrière lui toute la famille du cinéma en deuil. Une statue à son effigie est visible à Hong Kong.

martialartsvideos.com

4. BOB MARLEY Le roi du reggae Bob Marley est mort en 1981 à l’âge de 36 ans. Il avait un cancer généralisé. Ce jamaïcain reconnu mondialement a permis de mettre les projecteurs sur la musique de son île et par la même occasion le mouvement culturel et religieux rastafari.

5. PAUL WALKER Grâce à son rôle de Brian O’Conner dans « Fast and Furious« , Paul Walker était devenu une véritable figure populaire et le fantasme de beaucoup de femmes. C’est dans une Porsche Carrera GT, lancée à plus de 160 km/h qu’il vit son dernier voyage le 30 novembre 2013. Un accident dont le monde entier se souviendra encore longtemps.

6. MARILYN MONROE De son vrai nom Norma Jeane Mortenson, la célèbre Marilyn Monroe était une actrice, mannequin et chanteuse américaine. Suite à une surdose de somnifères, Marilyn succombe officiellement le 5 août 1962 à Los Angeles, à 36 ans.

7. LADY DIANA Lady Diana était l’épouse du Prince Charles, et a eu deux enfants William et Harry. Dévouée aux causes humanitaires, elle profitait de son statut de princesse pour aider les plus nécessiteux. Elle est morte en 1997 à l’âge de 36 ans dans un accident de voiture sous la place de l’Alma à Paris.

8. JOHN LENNON John Lennon est le célèbre chanteur des Beatles. Fondateur mais aussi leader du groupe, il a fortement contribué au succès planétaire du groupe britannique. En solo, il aura composé la célèbre chanson Imagine. Il est mort assassiné en 1980 à l’age de 40 ans.

9. ROBIN WILLIAMS L’acteur américain est mort le 11 août 2014. Si à l’époque le doute planait sur les circonstances exactes de son décès, aujourd’hui nous savons grâce au rapport de la police que la star de 63 ans a succombé à une « asphyxie par pendaison ».

10. WHITNEY HOUSTON L’une des plus grande voix du R’n’B s’est éteinte en 2012 à l’age de 48 ans à cause d’une overdose. Voix hors du commun, elle a joué dans le film Bodyguard en faisant émerger ses plus grands tubes : « I will always love you » « Queen of the night » ou encore « I have nothing ». Elle a été et restera l’une des plus grandes artistes de tous les temps.

11. PHILIP SEYMOUR HOFFMAN A 46 ans, Philip Seymour est retrouvé mort dans la salle de bains de son appartement à Manhattan le 2 février 2014. Son corps aurait été trouvé par le scénariste de cinéma David Bar Katz, un de ses proches. En fouillant les lieux, les enquêteurs ont trouvé de l’héroïne dans l’appartement.

12. JANIS JOPLIN La chanteuse américaine Janis Lyn Joplin s’est illustrée dans une soul psychédélique et a chanté « Piece of my heart » ou encore « Summertime ». Elle est morte en 1970 à l’âge de 27 ans. Elle est décédée des suite d’une overdose, et forme avec bon nombre d’autres chanteurs « le club des 27 ».

13. CLAUDE FRANÇOIS Claude François était un chanteur français populaire dans les années 60 et 70. Ses plus grands tubes « Alexandrie Alexandra » « Le lundi au soleil » ou « Belles, belles, belles »sont connus par les plus jeunes qui ne l’ont pas connu. Il est décédé en 1978 à l’âge de 39 ans, d’un œdème pulmonaire causé par une électrocution dans sa baignoire.

14. ELVIS PRESLEY Elvis Presley, The King comme il était surnommé s’est fait connaitre dans les années 50 par son rock endiablé. Le chanteur et acteur du Mississipi a fait bouger les foules durant près de trois décennies avant de mourir en 1977, à l’âge de 42 ans. Il a fait un arrêt cardiaque causé par un excès de médicaments.

15. CORY MONTEITH La disparition brutale de la star de la série Glee n’a pas manqué de secouer la planète people. Le 13 juillet 2013, Cory Monteith a été emporté par une overdose mêlant héroïne et alcool. Pourtant, le jeune homme commençait juste à profiter de sa gloire…

16. JOE DASSIN Joseph Dassin était un chanteur américano-français. Il a marqué toute la francophonie et notamment la France avec ses millions de disques vendus. Parmi ses titres les plus populaires, on retiendra « L’été indien » mais aussi « Et si tu n’existais pas » , « Les Champs-Elysées« … Il est mort à l’âge de 41 ans, suite à un infarctus du myocarde.

17. AMY WINEHOUSE Cette chanteuse britannique a étonné le monde dans ses débuts par sa voix « black » hors du commun rappelant celle d’Ella Fitzgerald. Doté d’un immense talent, elle sera propulsée au rang de star internationale avec son deuxième album Back to Black. Son style extravagant fera d’elle une icône. Ses addictions causeront sa perte en 2011 à l’âge 27 ans elle aussi.

18. HEATH LEDGER L’acteur australien Heath Ledger fera une performance très remarquée dans Le Secret de Brokeback Mountain mais aussi dans le rôle du Joker dans The Dark Knight. Il sera retrouvé mort chez lui alors qu’il tournait pour l’Imaginarium du Docteur Parnassus. Il est mort à cause d’un mélange d’antidépresseurs.

Le rappeur américain est vite devenu le pilier du rap new-yorkais alors qu’à l’époque c’était plutôt le rap de la West Coast qui dominait les charts. Biggie est mort à l’âge de 24 ans en plein succès alors qu’il attendait à un feu rouge à New-York. Il a été touché par 4 balles en 1997.

20. KURT COBAIN Kurt Cobain, le chanteur et guitariste du groupe de rock Nirvana, a lutté pendant des années contre sa dépendance à l’héroïne avec sa femme Courtney Love. Ayant fait une première tentative de suicide à l’aide d’opiacés quelques jours avant son décès, il sera retrouvé à temps par sa femme. Il réussira finalement son coup à l’aide d’un fusil de chasse. Il est mort en 1994 à 27 ans.





21. COLUCHE Cet humoriste et comédien français a usé et abusé du sarcasme pour revendiquer ses idées. Il provoquera les politiques en se présentant à l’élection présidentielle avant de se retirer à cause de menaces de mort. Créateur des Restos du Cœur, son œuvre est encore perpétrée aujourd’hui. Il a trouvé la mort dans un accident de moto en 1986 à l’âge de 41 ans.

Le 14 septembre 1982, la princesse Grace de Monaco devait conduire sa cadette Stéphanie à un stage de haute couture. L’actrice et épouse du prince Rainier III a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage de la corniche reliant Nice à Monaco. Elle meurt brutalement à 52 ans.

23. DANIEL BALAVOINE Ce chanteur français a rencontré le succès dès la fin des années 70 avec ses tubes Le Chanteur et son rôle dans Starmania. Il reste à ce jour l’une des plus grande voix de la chanson française. Il était particulièrement sensible aux famines en Ethiopie. Il a trouvé la mort en 1986 à l’âge de 33 ans lors du Paris Dakar. Alors qu’il était en mission humanitaire, son hélicoptère s’est écrasé.

24. 2PAC Ce rappeur américain issu d’un milieu défavorisé s’en est sorti grâce à la musique dans laquelle il décrit la violence et la misère des ghettos. Il sera très engagé pour l’égalitarisme racial. Malgré son jeune age, 25 ans, il trouvera la mort en 1996, six mois plus tôt que Notorious Big. Il a lui aussi été abattu par balles.





Accueil Envoyer à un ami Partager