5e Forum International de la Démocratie Participative : Khombole, seule commune à décrocher 2 prix à Cotonou

Selon L’As, il s’agit du premier prix, « Inclusion, Égalité et Équité », décerné grâce à l’initiative des journées de l’excellence que le maire Maguèye Boye a commencé à dérouler, alors qu’il n’était même pas encore élu premier magistrat de la ville.



Le 2ème prix dénommé «Solidarité et Assistance aux Communautés et Territoires Vulnérables » est obtenu grâce au «Ouby Tay jang Tay», mise en œuvre chaque rentrée des classes et qui permet chaque année de résorber le déficit sur le quantum horaire.



«Ces distinctions offertes dans le cadre du Prix d’excellence de Leadership Local sont aussi le reflet du travail infatigable de notre administration locale et de toute la communauté, pour améliorer la qualité de vie de tous les habitants de Khombole », a réagi le Maire Maguèye Boye sur sa page Facebook.