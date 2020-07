5e congrès ordinaire du SUDES / Zahra Iyane Thiam appelle ses camarades à méditer cet archive qui date de 1967

Les brouilles entre camarades de l'Alliance Pour la République, ne laissent pas indifférente Le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop. Très calme mais tenace quand il s'agit de défendre son mentor politique , Zahra Iyane Thiam Diop est l'incarnation d'une militante disciplinée et correcte. Ainsi via sa page Facebook , l'ex directrice technique de la directoire de campagne Macky 2012 a sorti un article , qui date 30 décembre 1967 dans lequel une motion spéciale a été décernée à l'endroit de camarades exemplaires ,au congrès du SUDES.



Cher(e)s ami(e)s je partage cette Motion Spéciale des camarades du SUDES, à l'occasion de leur 5e congrés ordinaire. Je vous invite à méditer cette motion, retrouvée dans des archives. Oui nous avons besoin de repères, mais surtout de références. Cher(e) ami(e)s Mobilisons nous davantage pour notre Pays!

Je soutiens l'action du PR Macky Sall pour un Sénegal émergent dans un Etat de droit.



Vive le Sénégal!



