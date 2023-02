6 Février 2022 : Il y a un an, le Sénégal remportait sa première Can en football  

Le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations de football pour la première fois de son histoire le dimanche 6 février 2022 au stade d’Olembé à Yaoundé. En finale, les « Lions de la Téranga » s’étaient imposés face à l’Egypte après une séance de tirs au but (4-2, 0-0 après prolongation). Un triomphe qui avait […]

Le Sénégal a remporté la Coupe d’Afrique des Nations de football pour la première fois de son histoire le dimanche 6 février 2022 au stade d’Olembé à Yaoundé. En finale, les « Lions de la Téranga » s’étaient imposés face à l’Egypte après une séance de tirs au but (4-2, 0-0 après prolongation). Un triomphe qui avait plongé le pays dans l’extase et mis fin à plus de cinquante ans de désillusions et d’espoirs déçus.

Les « Lions » du Sénégal règnent depuis un an sur l’Afrique ! Ils ont remporté leur toute première Coupe d’Afrique des nations contre l’Égypte (0-0 a.p., 4 t.a.b. à 2), le 6 février 2022 au stade d’Olembé à Yaoundé. Après deux finales malheureuses en 2002 et 2019, l’équipe du Sénégal a eu enfin son moment de gloire. Un parcours historique des « Lions » qui, pourtant, avaient timidement débuté la compétition. Désigné comme l’un des prétendants à la victoire finale, le Sénégal était attendu pour faire le plein de points lors de son premier duel contre le Zimbabwe, à Bafoussam. Les « Lions » avaient rempli l’objectif comptable, mais le jeu livré était tout sauf séduisant. La victoire a été étriquée et elle n’a été assurée qu’au bout du temps additionnel grâce à un pénalty de Sadio Mané (1-0). Après cette victoire sur le fil contre le Zimbabwe, le Sénégal a été neutralisé par la Guinée (0-0) et le Malawi (0-0). Il a pu cependant terminer à la première place du groupe B, même s’il n’a pas brillé en phase de poules.

Face au Cap-Vert, en 8e de finale, Les « Lions » ont présenté un meilleur visage. Toujours aussi poussifs dans le jeu, ils ont su profiter de leur supériorité numérique pour faire basculer la rencontre (2-0). Sadio Mané (63e) et Bamba Dieng (92e) ont été les buteurs du jour. Le 30 janvier à Yaoundé, l’équipe du Sénégal s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations en battant (3-1) la Guinée équatoriale en quarts de finale avant de faire plier le Burkina Faso en demi-finale (3-1), au terme d’un match plaisant, le 2 février 2022.

Et pour sa deuxième finale consécutive après celle perdue en 2019, les « Lions », enfin convaincants, ont mis le paquet contre l’Egypte en finale où Sadio Mané avait transformé le tir au but décisif après en avoir raté un en début de match. Les « Lions » du Sénégal sont du coup sacrés Champions de la 33ème Coupe d’Afrique des nations, pour la première fois de leur histoire. « Le souvenir que j’ai gardé de cette victoire, c’est d’abord une forme de soulagement pour quelqu’un comme moi. J’ai été présent à beaucoup de Can où le Sénégal participait et le résultat était toujours mitigé. C’est vrai qu’il y a les deux finales de 2002 et 2019 mais la participation du Sénégal laissait un goût d’inachevé, parce qu’il y a des Can où nous pouvions avoir un meilleur résultat que celui que nous avons finalement obtenu », a fait savoir Mamadou Koumé. Selon lui, cette victoire en Can fait partie désormais de la grande histoire du Sénégal, « c’est-à-dire que c’est un évènement historique au même titre que d’autres évènements. Parce que le football est important dans notre pays, donc je pense que la victoire des « Lions » le 6 février 2022 au Cameroun est une victoire qui restera dans la mémoire de tous ceux qui ont vécu ça ».

Absa NDONG

RÉACTIONS

Abdoulaye Thiam : Président de l’Anps

« Je n’ai jamais ressenti autant de frissons, autant de joie, autant de bonheur »

Que mon épouse et ma fille aînée me pardonnent. Mais, c’est le plus beau jour de ma vie. Deux jours avant, je fêtais mon anniversaire avec tous les confrères. Kalidou Koulibaly, capitaine des « Lions », m’envoie un message dans lequel il dit ceci : « Grand, je vais t’offrir le plus beau cadeau, ce 6 février : le trophée continental ». Ma joie était grande, incommensurable. Je n’ai pas de mots pour expliquer ce que j’ai ressenti quand Sadio a envoyé cette balle au fond des filets. Je n’ai jamais ressenti autant de frissons, autant de joie, autant de bonheur. J’étais fier. Je pensais à mon peuple qui a tant souffert des symphonies inachevées à chaque campagne. Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’esprit d’équipe, l’humilité de certains cadres, notamment Sadio Mané, Kalidou Koulibaly. Le leadership de Abdoul Diallo. La disponibilité du coach Aliou Cissé qui s’est déplacé jusqu’à l’hôtel des journalistes où il a répondu à plus de 40 questions.

Mamadou Thiam, journaliste au quotidien l’As : « Ce jour-là, les dieux du football étaient avec le Sénégal »

Ce fut un tournoi stressant, tant sur le plan sportif que professionnel. D’un côté, la Covid faisait ses effets, avec des mesures strictes. De l’autre côté, l’équipe ne montrait pas un visage reluisant, du moins durant le premier tour. Mais l’équipe s’est bonifiée et a pu compter sur le retour des cadres pour se hisser en finale. Jouer l’Égypte en finale n’était pas une mince affaire. Mais ce jour-là, les dieux du football étaient avec le Sénégal. L’ambiance était indescriptible au stade Olembé de Yaoundé. Je garde encore en mémoire les images des confrères, gagnés par l’émotion, ne parvenant plus à retenir leurs larmes. Le Sénégal venait de réaliser quelque chose de grandiose. La Can 2022 restera un moment marquant dans ma carrière de journaliste sportif. Ce qui m’a le plus marqué, c’est l’hospitalité des Camerounais. Après l’élimination de leur équipe par l’Égypte, ils supportaient quasiment tous le Sénégal. Et ils l’ont démontré le jour de la finale, avec un stade plein à craquer. Après le sacre, ils étaient tous contents et fiers de voir le Sénégal enfin inscrire son nom au palmarès ».

Hubert Mbengue, Directeur de publication de « Record » : « Je vois encore ces confrères en larmes, ça criait, ça s’embrassait, ça roulait par terre »

Évidemment, un souvenir agréable. Chaque fois que je revois les images de la finale, le tir au but victorieux de Sadio, la course de ses coéquipiers, la liesse populaire, tous ces Sénégalais dans une joie indescriptible, je suis ému aux larmes. Le jour de la finale, j’étais partagé entre la confiance en une première et la hantise de perdre une nouvelle finale après celles de 2002 et 2019. Mais quelques minutes de jeu ont suffi pour que je gagne encore plus confiance au regard du jeu des « Lions » dominateurs face à des Égyptiens sans initiative, sans génie. Aux tirs au but, j’avoue que j’étais angoissé par l’idée d’un nouvel échec de Sadio face à Gabaski comme en début de match. Ce fut donc un tir au but libérateur. Je vois encore ces confrères en larmes, ça criait, ça s’embrassait, ça roulait par terre. Une image m’est également restée, celle de notre aîné Babacar Khalifa Ndiaye qui est resté flegmatique devant sa machine, dans son box, continuant à écrire.

Daouda Sène, journaliste sportif quotidien Stades : « Je n’oublierai jamais quand Sadio Mané levait les yeux vers le ciel avant de tirer le penalty victorieux »

Cette Coupe d’Afrique remportée en terre camerounaise a été un moment historique pour le football sénégalais. Les moments qui m’ont les plus marqués, c’est d’abord le discours d’Abdou Diallo dans les vestiaires après la qualification en finale. L’autre moment que je n’oublierai jamais, c’est quand Sadio Mané levait les yeux vers le ciel avant d’aller tirer le penalty victorieux. C’est des moments qui m’ont vraiment beaucoup marqué.

Propos recueillis par Samba Oumar FALL

