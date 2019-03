6 braquages en un mois: l’insécurité grandissante inquiète L’insécurité grandissante au Sénégal inquiète de plus en plus. Rien que pour le mois de mars, pas moins de 6 braquages ont été perpétrés sur l’étendue du territoire. Le dernier en date est celui commis, hier à Nord Foire, dans une agence Wafa Cash.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2019 à 10:14 | | 0 commentaire(s)|

Et ironie du sort, ce sont deux militaires en activité, chargés de veiller sur la sécurité des personnes et des biens, qui sont les grands bandits dans cette affaire.



Il y a à peine une semaine, une station Shell en face de la Sédima, vers Keur Massar, avait été attaquée vers 2 heures du matin, par des hommes lourdement armés, qui avaient ligoté et blessé les deux vigiles en faction, avant d’emporter une forte somme d’argent.



A Thiès, Kaolack, ou Dahra Djolof, des bandes armées ont également dicté leur loi à d’honnêtes citoyens. Et presque à chaque fois, ce sont des points de transfert d’argent ou des stations qui sont visés.



Une insécurité grandissante qui inquiète très sérieusement, surtout quand des hommes de loi sont impliqués dans ces forfaits.



Reste à savoir qui assurera la sécurité des citoyens qui n’arrivent plus à dormir sur leurs deux oreilles depuis quelques temps.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos