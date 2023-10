6 kilos d’héroïne saisis par la Douane

Dans un communiqué, les services de la Douane informe que « les éléments de la Brigade commerciale des Douanes de Karang, Subdivision des Douanes de Fatick, Région douanière du Centre, ont intercepté, lors d’une opération en date du vendredi 13 octobre 2023, vers 11 heures du matin, un bus d’immatriculation étrangère en partance pour Dakar. Le contrôle des passagers effectué par les agents, a permis de cibler un individu au comportement douteux et aux déclarations très peu convaincantes. La fouille minutieuse des bagages de l’individu en question, a permis de constater la présence de six (6) kg d’héroïne pure dans sa valise, confirmant ainsi le soupçons des agents des Douanes ».



D'après "leSoleil.sn", la drogue était conditionnée en deux paquets plastifiés et placés dans un double fond aménagé dans la valise ciblée. La contrevaleur totale de la drogue saisie, est évaluée à 250 millions de francs Cfa. Les premiers tests positifs à l’héroïne effectués par le dispositif scientifique de la Douane et celui l’OCRTIS basée à Karang, ont été confirmés par le Laboratoire national d’Analyse des Drogues (LNAD) de la Police scientifique. Le trafiquant, de nationalité étrangère, a été arrêté et mis à la disposition du Parquet de Fatick.