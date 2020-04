6 milliards pour la transport des vivres : Mansour Faye dément formellement Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale et territoriale a démenti formellement l’information selon laquelle 6 milliards FCFA ont été dépensés pour le transport des denrées alimentaires destinées aux familles nécessiteuses dans ce contexte de covid-19.

« Cette information qui circule sur les réseaux sociaux donnant un chiffre exorbitant pour le transport des denrées est complètement fausse. Pour les régions périphériques, c’est-à-dire Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou, Kolda et Matam, le transport est facturé à 18 500 Fcfa, la tonne. Pour les régions-centre, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine, c'est à 7 500 Fcfa, la tonne. Tandis que pour les régions du nord comme Tamba et Saint-Louis, c'est facturé à 15 000 Fcfa, la tonne. Dakar n’en fait pas partie, puisque le transport est assuré par l’armée. L’association des transporteurs nous aide également en mettant gratuitement à notre disposition des camions. Faites le calcul et vous verrez que nous sommes à moins de 1,5 milliard FCFA », a déclaré Mansour Faye, dans des propos relayés par la Rfm.



