6 mois de prison, dont deux ferme, pour un homme qui a asséné un coup de poing à un policier

Ivre comme un polonais, I. Tall a osé insulter et donner un coup de poing au limier, M. Kanté. Il a été traîné en justice pour rébellion, outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions et violences et voies de faits. Le prévenu a réfuté les accusations devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar statuant en flagrant délit, raconte "L'As".



Selon lui, il est la victime dans cette affaire. Le juge renseigne que le policier qui était en faction, avait vu I. Tall en train de se disputer avec un taximan. Lorsqu’il est intervenu, il lui a asséné un coup de poing.



Le mis en cause n’était pas à son coup d’essai, car il a purgé des peines ferme d'un et 3 mois, pour mise en danger de la vie d'autrui et coups et blessures volontaires.



Me Iba Mar Diop et Me Mame Coumba Kane de la défense, ont plaidé l’application de la loi parce que l'alcool a eu raison sur leur client. Le tribunal a déclaré I. Tall coupable, avant de le condamner à 6 mois, dont deux ferme.