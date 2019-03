6 morts sur la route du Ziar annuel de Tivaouane

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mars 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)|

Encore un accident de la route ! Il est pratiquement impossible qu’un événement se déroule au Sénégal et que l’on ne dénote pas des pertes en vies humaines, du fait d’accidents de la circulation.



Hier, un grave accident, survenu à la sortie de Thiès, à hauteur de Mont-Rolland, a fait 6 morts, dont 5 femmes. Plusieurs blessés ont été également dénombrés. Le carambolage qui s’est produit à l’intersection de la voie de contournement nord et de la route de Mont-Rolland, a eu lieu entre un bus de transport en commun, un véhicule de marque Kia et une Renault 21.



C’est dire que les autorités doivent réagir à la situation dans cette portion de voie, sans feux de régulation ni panneau de signalisation, et où on note beaucoup d’accidents. Surtout lors des déplacements pour les grands événements, comme le Gamou, le Magal ou les Ziarras.















Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos