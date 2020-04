6 nouveaux cas de coronavirus: les 3 seraient issus de Louga Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a déclaré que 6 nouveaux cas, ont été testés positifs au coronavirus, ce jour, sur 199 tests réalisés et que 10 personnes sont déclarées guéries. Toutefois, selon la Rfm, 3 parmi ces 6 nouveaux cas, sont issus de Louga et ont été contaminés par le commerçant, le premier à avoir été testé positif dans la région.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Avril 2020 à 11:49



