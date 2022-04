62e anniversaire de l'indépendance : La résilience nationale, une lutte des forces de défense (Images) Face à un Sénégal en pleine mutation, la résistance face aux chocs et aux querelles, devient inévitablement un impératif des forces de défense et de sécurité.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le thème de la 62e année de célébration de l'accession du Sénégal à l'indépendance,"Forces de défense et de sécurité et résilience nationale", est d'une portée très décisive dans ce pays, au vu de l'adversité, de l'instabilité sociale, entre autres facteurs.



Ce choix du thème n'est pas fortuit et met en lumière la posture des forces de défense qui, dans leur mission, militent impérativement pour la résilience nationale.



Aujourd'hui, l'instabilité sociale et politique dans la sous-région est une alerte pour le Sénégal, qui par ailleurs, a très tôt compris à travers le choix de ce thème, qu'il n'y a rien qui puisse se gagner dans la division.











Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook