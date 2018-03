62ème session de la Commission de la Condition de la Femme des Nations Unies : Ndéye Saly Diop Dieng fait le plaidoyer

Ndéye Saly DIOP DIENG, Ministre de la Femme, de la Famille et du Genre conduit actuellement la délégation sénégalaise à la 62ème session de la Commission de la Condition de la Femme qui se tient au siège des Nations Unies du 12 au 23 mars 2018.



En présence de Son Excellence Monsieur Fodé SECK Ambassadeur, Représentant du Sénégal auprès des Nations unies, elle a présenté une communication portant sur la contribution de notre pays à l’examen du thème : Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles en milieu rural.



A cette session annuelle de revue des avancées en matière d’amélioration de la condition féminine, notre pays est représenté par une forte délégation comprenant des représentants des Institutions de la République, des déléguées des organisations de femmes rurales et des jeunes femmes entrepreneures dans les domaines des technologies de l’information et de la communication.



Outre l’agenda officiel de la session, notre pays est initiateur d’un panel de haut niveau portant sur L’accès des femmes et des filles aux technologies de l’information et de la communication comme levier d’autonomisation : avancées et perspectives.



Hormis les délégations nationales sœurs invitées, ce panel tenu à la Maison du Sénégal à New York, a enregistré la participation de l’Envoyée spéciale de l’Union Africaine pour les femmes, la paix et la sécurité et de Dr Hayat SINDI, Conseillère Spéciale du Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement en sciences, technologie et innovation.

Co-organisateur avec la France d’une rencontre sur l’hygiène menstruelle, le Sénégal répondra à l’invitation de la Cote d’Ivoire sur les usages du karité et à celle du Mali sur les mariages d’enfants.



Auparavant, Madame le Ministre a eu à prendre part à l’évènement parallèle initié par la République sœur de Gambie sur le thème de l’autonomisation des femmes rurales présidée par la vice-présidente Madame Fatoumata Tambajang.



En marge des travaux de la 62ieme session Madame le Ministre a programmé des séries de rencontres avec la communauté féminine sénégalaise de New York et des localités environnantes.