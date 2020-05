64 kg de chanvre indien et 6 cartons de cuisses de poulet par la Douane de Fatick La Subdivision des Douanes de Fatick s’est illustrée à nouveau dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. En effet, la Brigade commerciale des Douanes de Karang a saisi ce vendredi 7 mai 2020, 64 kg de chanvre indien et 6 cartons de cuisses de poulet. L’opération qui a conduit à cette saisie a été menée dans le Parc de Fatala (Toubacouta) à la suite d’une filature de trois jours d’un dealer opérant dans la zone à bord de son véhicule de marque Nissan, type minibus. La marchandise prohibée a été soigneusement mise sous le capot, dans la partie abritant le moteur et sous les sièges avant du véhicule.



Rédigé par leral.net le Samedi 9 Mai 2020 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|



Le convoyeur a été interpelé. L’enquête suit son cours. En une semaine, la Brigade commerciale des Douanes de Karang a saisi 124 kg de chanvre indien. Ce qui porte à 231 kg la quantité totale de chanvre indien saisie dans la même période par la Subdivision des Douanes de Fatick dans le cadre des opérations spéciales Covid-19 déclenchées par les Douanes sénégalaises.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos