64e anniversaire de la Fête de l’Indépendance nationale du Sénégal: Une levée des couleurs sobre, tenue au Palais Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2024 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a célébré, le 4 avril, le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le 5e Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a, pour sa première cérémonie du genre, opté pour la levée des couleurs. Deux jours après sa prestation de serment marquant sa prise officielle du pouvoir, le Chef de l’Etat, Bassirou […] Le Sénégal a célébré, le 4 avril, le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le 5e Président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a, pour sa première cérémonie du genre, opté pour la levée des couleurs. Deux jours après sa prestation de serment marquant sa prise officielle du pouvoir, le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a célébré, hier, de manière symbolique, le 64e anniversaire de la fête de l’indépendance du Sénégal dont le thème est : « Forces de défense et de sécurité au cœur de la cohésion nationale ». A la place du traditionnel défilé civil et militaire, le Chef de l’Etat, nouvellement élu, a décidé de faire une célébration sobre en optant pour la levée des couleurs. Une cérémonie militaire solennelle qui s’est tenue dans l’enceinte du Palais de la République. Très tôt, le détachement de la garde présidentielle devant faire les honneurs aux autorités a été sur place. Les autorités militaires ont été les premiers à arriver sur les lieux. Après l’arrivée du Chef d’Etat-major particulier du Président de la République, les officiers généraux ont fait leur apparition. Il s’agit du général Meïssa Niang, Grand Chancelier de l’Ordre national du Lion, du Général de Corps d’Armée chef d’Etat-major des armées Mbaye Cissé, du Haut commandant de la Gendarmerie directeur de la Justice militaire, le Général Moussa Fall. Ensuite on a assisté à l’arrivée groupée du Ministre Directeur de cabinet du Président de la République, Mary Teuw Niane, du Ministre Secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Ba et du Ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Mactar Cissé. Le Premier ministre Ousmane Sonko et les Présidents des institutions de la République, Amadou Mame Diop (Assemblée nationale), Abdoulaye Daouda Diallo (Cese), Aminta Mbengue Ndiaye (Hcct) s’en suivront. La cérémonie a démarré à 10h avec l’arrivée du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye. Très élégant dans sa tenue traditionnelle de couleur beige, le Chef de l’Etat passe la revue des troupes, salue les officiers généraux et les Présidents d’institution. Aussitôt après, il procède à la levée des couleurs avec, en fond sonore, l’hymne national avant de prendre congé de ses invités. Aliou DIOUF



Source : Source : https://lesoleil.sn/64e-anniversaire-de-la-fete-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager