65e fête de l'indépendance : Une célébration axée sur la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées La fête de l'Indépendance de la soixante cinquième année d'accession à la souveraineté républicaine du Sénégal, sera célébrée cette année, sous le thème « vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ». L'annonce a été faite dans un communiqué du ministère des Forces armées rendu public samedi.

Conformément au calendrier républicain, le soixante cinquième anniversaire de l’indépendance sera célébré le vendredi 04 avril 2025 sur toute l’étendue du territoire national, sous le thème « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ».



« A Dakar, l’évènement sera marqué par une prise d’armes suivie d’une remise de décorations, d’un défilé civil, militaire, paramilitaire, motorisé et aérien à partir de 08 heures 30 à la Place de la nation, sous la présidence de Monsieur le Président de la République, en présence d’hôtes de marque de pays amis », souligne le texte.



Pour rappe, l’année dernière la cérémonie a été marquée par une prise d’armes , car, elle a eu lieu à peine quelques semaines après l’arrivée au pouvoir du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



