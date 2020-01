68 agents affectés le jour de son départ: L'ex-Dg de la Douane Oumar Diallo chamboule tout et s'en va L’ex-Directeur général des Douane, limogé le 2 janvier dernier, a muté 68 agents, 48 heures après sa retraite officielle, le 31 décembre 2019, et le jour de son remplacement (le 2 janvier 2020).

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Tous les corps, toutes les brigades et bureaux sur le territoire national ont été touchés par ce remue-ménage. Selon "L’Observateur"qui donne la nouvelle, les contrôleurs, contrôleurs principaux, agents brevetés, agents brevetés principaux et préposés ont tous été mutés.



Un chamboulement considéré comme du sabotage de la part de Oumar Diallo, remplacé à son poste par le colonel Abdourahmane Dièye.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos