6E JOUR : GRAND PRIX SENICO DE RECITAL DU CORAN : Diourbel et Saint-Louis à l’honneur La sixième journée de la septième édition de récital coranique dotée du prix Senico a été marquée par le passage de six candidats, à savoir Mouhamad Gaye (Diourbel), Serigne Modou Mbacké (Diourbel), Daouda Sall (Diourbel), Ousmane Sow (Saint-Louis), Mouhamad Sow (Saint-Louis), Abdourhmane Diallo (Saint-Louis) ont livré hier des prestations de haute facture.



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Avril 2022

Le concours qui se poursuit à l’institut islamique de Dakar est initié par Abdoulaye Dia, le directeur général de la Sénégalaise d'industrie et de commerce (Senico)… Il est devenu désormais un évènement incontournable de l'agenda religieux sénégalais...



33 candidats ont déjà livré leur prestation, il reste maintenant 17 participants sur initialement un total de 50, qui doivent monter au présidium avant la date du 17 avril 2022, jour de la Grande finale, prévue à King Fahd Palace.



Au vu des différentes prestation il est clair que le jury est confronté a un vrai prolème pour designer le vainqueur…A chaque prestation, on a l’impression d’être en face du futur vainqueur.



Le parrain de cette septième édition est Serigne Papa Malick Sy, défunt porte-parole du Khalife Général des Tidianes, rappelé à Dieu le Jeudi 25 Juin 2020.







