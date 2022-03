7 ans après les faits : Un Sénégalais jugé coupable d’un viol en Italie

Un Sénégalais résidant en Italie, a été condamné à 7 ans de prison pour viol sur une mineure née en 2004 au Sénégal. Les faits remontent au mois de mars en 2015. A l’époque, ce Sénégalais qui avait suivi des cours d’italien pour étrangers avec le père de la mineure, avait abusé de la jeune fille, profitant de l’absence de ses parents et de ses frères et sœurs.



Les policiers de la Brigade mobile de Macerata ont tracé dans la nuit du 10 mars dernier, le Sénégalais qui pensait que son affaire était rangée dans le tiroir de la police, après avoir réussi à échapper aux radars. Il avait échappé à la police durant 7 longues années, avant d’être arrêté. Il sera ensuite condamné pour viol et va purger une peine de 7 ans à la prison de Pesaro.