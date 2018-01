7 articles ménagers qui doivent être fréquemment remplacés Un outil, pour appliquer le meilleur de sa tâche, se doit d’être remplacé aussi fréquemment que possible. Et cela est vrai dans absolument tous les domaines. Aussi bien le maquillage, le jardinage, l’automobile que le ménage. Pourtant, ce dernier domaine échappe souvent à notre bon sens, et nous conservons, des mois voire des années durant des outils qui finissent par être infestés de germes et qui mettent notre santé et notre bien-être en péril. Voici sept articles ménagers qui doivent fréquemment être changés.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Janvier 2018 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

Planche à découper

Elle doit être remplacée tous les douze mois. La planche à découper en bois, même si elle paraît plus hygiénique, peut contenir à la longue autant de bactéries que le siège des toilettes. Bien que la durée de vie d’une planche à découper ne soit pas clairement définie, les coupes profondes et les taches sont un excellent indicateur pour s’en procurer une autre.

Les oreillers

Ils doivent être remplacés tous les dix-huit mois. Les oreillers sont des aimants à bactéries et autres impuretés comme la moisissure accumulée, les acariens et aussi la sueur. Un oreiller peut contenir jusqu’à 350 000 bactéries vivantes. Etant donné qu’il rentre directement en contact avec votre visage, montrez-vous pointilleuse et changez-en au maximum tous les dix-huit mois.

La brosse à dents

Plus une brosse à dents vieillie, moins elle est efficace pour nettoyer les dents. Une seule brosse à dents peut contenir des millions de bactéries, qui peuvent se multiplier en raison de l’humidité constante de l’outil. Pour éviter tous désagréments sanitaires et conserver une bonne hygiène buccale, il vous faut changer votre brosse à dents tous les trois mois.

Les rasoirs

C’est un outil pratique pour retirer les excès de poils sur les jambes ou les aisselles. Pour cela il suffit d’un petit coup de rasoir sous la douche. Par contre, l’humidité, les résidus capillaires et la mousse stimulent la propagation des bactéries. Changez de lames toutes les deux semaines et pour les garder propres rangez-les dans un récipient scellé et lavez-les avec de l’alcool.

Les éponges

Les éponges permettent avant tous de nettoyer, la vaisselle, la salle de bain ou encore les meubles. Pourtant, une vieille éponge utilisée pour nettoyer, répand au contraire beaucoup plus la saleté qu’il n’y paraît.

La brosse des toilettes

Tout est encore une fois question d’humidité. Le constant contact de la brosse avec l’eau très sensible des toilettes permet aux bactéries de se propager. La brosse doit donc être changée au moins tous les six mois.

amina-mag.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook