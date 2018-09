7 choses qu'une femme doit savoir sur son homme avant de se marier

EST-CE QU’IL CROIT EN L’AMOUR



La première chose à savoir c’est si votre futur mari croit en l’Amour, avec un grand A. Est-ce qu’il croit que c’est possible de s’aimer toute une vie. Est-ce qu’il pense que deux personnes peuvent s’aimer si profondément qu'elles tissent un lien sérieux entre elles. Si votre homme vous aime vraiment, ce sera plus facile de rester mariés toute votre vie.



EST-CE QU’IL SAIT GÉRER SON ARGENT



Ça fait toujours mal au coeur de parler argent avant un mariage. Surtout avec son mari. Mais il est important que vous sachiez à quoi va ressembler votre situation financière dans votre vie à deux. Est-ce qu’il aime dépenser sans compter, est-ce qu’il a un métier à risque, est-ce qu’il épargne beaucoup. Ces questions sont importantes puisque vous allez acheter une maison ensemble, avoir des enfants, etc…



CONNAÎTRE SON PASSÉ





Si vous êtes un couple depuis plusieurs années et que vous avez une bonne communication, vous savez surement beaucoup de choses sur votre futur mari. Mais est-ce que vous savez tout ? Est-ce qu’il vous a tout dit sur son passé ? C’est important d’en savoir un maximum afin de ne pas être surprise dans quelques années quand vous apprenez qu’il a passé deux mois en prison ou bien à déjà été marié.



b- VOUS CONNAISSEZ SES DÉFAUTS ET POUVEZ VIVRE AVEC



Tout le monde a des défauts. Personne n’est parfait. C’est une chose qui est sûre. Mais la vraie question est : Est-ce que vous connaissez les défauts de votre futur mari ? Si vous les connaissez déjà tous et que vous avez appris à vivre avec et les supporter, c’est une bonne chose pour vous. Sinon, vous devez bien prendre conscience de ce que vous réserve le futur. Est-ce que vous allez être irritée quand il va continuer à ne pas faire la lessive quand vous êtes mariés avec deux enfants ?



SON POINT DE VUE SUR LES TÂCHES MÉNAGÈRES



En parlant de lessive, est-ce que vous savez quel est son point de vue sur les tâches ménagères ? Est-ce que c’est un homme moderne qui fait la lessive, le ménage et la cuisine ? Ou bien est-ce que c’est un de ces hommes de cro-magnons qui n’a pas encore compris que les tâches ménagères ne sont pas uniquement une activité pour les femmes ?



EST-CE QUE VOUS ÊTES D’ACCORD SUR LES ENFANTS ?



Vous avez sûrement une idée sur le nombre d’enfants que vous voulez. Zéro, un, deux ou trois, il y en a pour tous les couples. Mais est-ce que vous savez le point de vue de votre copain sur ce sujet ? C’est important avant de vous marier de savoir que votre homme veut avoir des enfants si vous aussi vous en voulez. Sinon, est-ce que vous n’allez pas regretter dans quelques années d’être mariée et sans enfant ?



CONNAITRE SA FAMILLE



La famille en dit beaucoup sur une personne. On est vraiment influencé par nos parents. Il y a donc de grands risques que votre homme va reproduire son enfance sur vos propres enfants. Est-ce positif ? Négatif ? Est-ce que vous avez l’impression de bien connaître sa famille?



