7 conseils pour être mieux rémunérées

Certains diront que nous sommes à cheval sur l’égalité des sexes et tout ce qui va avec. Mais on n’en finira jamais d’en parler tant que les actes ne seront pas joints à la parole. Pour nous, hommes et femmes doivent être rémunérés de la même manière et ce, pour le même travail. Cependant, force est de constater qu’en pratique les femmes gagnent souvent beaucoup moins. Quelles en sont les raisons ? Et quelles attitudes adopter face à cela ?



1. Les employeurs ont tendance à penser que les femmes privilégient leur famille (foyer, enfants…) plutôt que leur travail. Ayana, insistez donc sur le fait que vous êtes une SuperWoman, qui sait allier son efficacité au travail et sa vie de famille.



2. Si vous êtes restée quelques années hors du marché de l’emploi pour une raison ou une autre, un employeur potentiel vous offrira peut-être un salaire inférieur parce que pour lui, vous n’avez plus le rythme de travail et que vos connaissances se sont quelque peu diluées. Démontrez que vous avez les capacités pour exécuter parfaitement votre mission et appuyez-vous sur les activités que vous avez menées à côté, comme du bénévolat ou des tâches administratives. Vous ferez forte impression lors de votre entretien d’embauche.



3. Osez toujours !!! Vous êtes consciente de votre valeur sur le marché. Mettez la barre haut.



4. La maîtrise du langage du corps est un atout majeur pour nous femmes, ce qui nous permet de mieux communiquer et composer avec les autres. Exploitez-le. Soignez la qualité du contact que vous établissez et votre employeur potentiel aura du mal à refuser vos propositions.



5. N’ayez pas peur de négocier ou de dire ‘non’.



6. Informez-vous de l’ouverture aux femmes qui règne dans l’entreprise que vous souhaitez intégrer. Demandez quelles sont les conditions d’égalité de traitement au sein de l’entreprise. Si votre interlocuteur ne sait pas quoi répondre, envisagez d’autres horizons.



7. Soyez curieuse, demandez si l’égalité au niveau des salaires entre hommes et femmes est respectée. Aucun employeur ne dira que ce n’est pas le cas, mais vous donnez ainsi un signal clair que vous vous attendez à la même rémunération que vos collègues masculins.















ayanawebzine.com