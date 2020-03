7 mars: le Président Macky Sall rend hommage aux femmes de Nder Le chef de l’Etat a rendu hommage aux femmes de Nder, hier 7 mars. Le mardi 7 mars 1820, au Walo, des femmes de Nder qui ont préféré se brûler vives que de devenir captives des Maures.

"Plus le temps passe, plus le geste de bravoure des femmes de Nder me touche. C’est un impératif devoir de reconnaissance, un devoir de mémoire que nous devons assumer, pour célébrer ces résistantes qui ont préféré mourir libres que de vivre soumises », a notamment posté le Président Macky Sall sur sa page Facebook.



Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Mars 2020 à 09:38 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos