72 bâtiments menaçant ruine à la Médina : le maire Bamba Fall sonne l’alerte

Le maire de la Médina, Bamba Fall, a alerté lundi sur le « danger » qui guette les populations à cause de 72 bâtiments au niveau de sa commune. « Nous demandons l’aide de l’État et de manière urgente, avant l’hivernage », a-t-il déclaré, révélant que les opérations de démolition d’un immeuble coûtent entre 8 et 12 millions F Cfa.



Selon leSoleil.sn, il prenait part au Comité régional de développement (Crd) spécial sur le Plan d’urgence de Modernisation de l’arrondissement de Dakar – Plateau tenu à la Maison de la culture Douta Seck.



M. Fall précise que la mairie est dans l’impossibilité de mener ce genre de projets parce que n’ayant pas suffisamment de moyens financiers.



La rencontre a été présidée par le Gouverneur de la région de Dakar, en présence du Préfet de Dakar et du Sous-Préfet de l’Arrondissement du Plateau, ainsi que des maires et autres élus, des Directeurs généraux et nationaux, des Chefs des services régionaux et départementaux, entre autres.