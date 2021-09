72H du Mouvement Kolda Debout à Saré Moussa : Au menu, remblayage, remise de financements, meeting… Abdourahmane Baldé alias Doura vient de procéder le vendredi 10 septembre au lancement des 72h de son mouvement politique et citoyen « Kolda Debout » dans le quartier Saré Moussa. Tout un paquet d’activités prévues pour cette édition : « remblayage des routes impraticables pour améliorer la mobilité des population pendant cette période hivernale, poursuite de la construction du logement de la sage-femme dans l’enceinte du poste de santé, remise de financements aux femmes et aux artisans ».

Mais aussi de « maillots à toutes les équipes du quartier Saré Moussa, y compris Hafia, Cité Régionale, Polyvalent et Sinthiang Tountouroung, a indiqué le conseiller municipal Abdoulaye Seydi, habitant du quartier.



Cet événement entre dans le cadre des actions citoyennes du MKD. Activités qui vont s’étendre aux quartiers de la ville de Kolda car c’est un programme séquentiel, a indiqué le Président Abdourahmane Baldé. Une façon pour lui de faire en sorte que « les populations koldoises sentent que le Mouvement Kolda Debout est là, à leur chevet, pour apporter des réponses à leurs préoccupations et besoins quotidiens ».



En réponse à une demande exprimée pour qu’il soit candidat à la mairie de Kolda, ce jeune cadre donne rendez-vous ce weekend pour se prononcer clairement sur cette sollicitation qui revient comme un leitmotiv. Dans tous les cas, « nous sommes déjà engagés à démontrer aux populations qu’un autre kolda est bien possible », a-t-il laissé entendre.

