72ème session du Comité régional de l’OMS: Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye à Lomé Le Sénégal participe à la 72ème session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique qui se tient à Lomé du 22 au 26 août 2022. La délégation officielle est conduite par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye.

Au cours de ce Comité régional, les 47 États membres de la Région Afrique de l’OMS et des Experts examineront l’ensemble des défis sanitaires majeurs qui interpellent le continent.



La cérémonie d’ouverture a eu lieu ce 22 août sous la présidence de Monsieur le Président de la République Togolaise, en présence du Directeur général de l’OMS, de la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, de l’ensemble des délégations pays et de plusieurs partenaires au développement.



Au nom du chef de l’Etat Macky Sall, Président en exercice de l’Union africaine, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye prendra part ce mardi à un panel de haut niveau sur le thème «Reconstruire en mieux : repenser et reconstruire des systèmes de santé résilients en Afrique pour parvenir à la couverture sanitaire universelle et à la sécurité sanitaire».



