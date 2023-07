La 6e édition du Congrès dentaire international de l’Association nationale des Chirurgiens-Dentistes sénégalais (ANCDS), couplée aux 10èmes Rencontres odontologiques de Dakar (RODAK), a été ouverte hier, sous la présidence de la ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khemess Ngom Ndiaye. Le thème de la présente édition est : « Nouvelles perspectives en Santé Bucco-Dentaire ».



Au Sénégal, selon l’Enquête STEPS de 2015, plus de 76% de la population adulte ont des caries dentaires, plus de 72% des maladies de la gencive, et plus de 62% ne recourent pas aux soins dentaires. Ces chiffres démontrent, selon Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, la nécessité de renforcer notre politique de promotion de la santé bucco-dentaire par des stratégies de prévention au sein de la communauté et l’amélioration de l’accessibilité des soins de qualité.



A l’en croire, le recrutement accru de personnels dentaires a permis à notre pays de disposer de 550 chirurgiens, dentistes, 75 techniciens supérieurs en odontologie, 33 techniciens de laboratoire de prothèse dentaire, répartis dans le public, le parapublic et le privé. A cela s’ajoutent le renforcement des équipements dentaires avec l’acquisition de fauteuils dentaires, d’appareils de radiographie, d’autoclaves et d’unités mobiles ainsi que l’ouverture de services dentaires, rapporte L'As.