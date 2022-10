7e Congrès mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis : Barthélémy Dias élu Vice-président du Fonds mondial pour le développement des villes

En Corée du Sud pour prendre part au 7e Congrès mondial des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU Monde), le maire de Dakar Barthélémy Diaz a été élu Vice-président du Fonds mondial pour le développement des villes.



«Nous devrions préserver nos plages, aménager des espaces verts et de loisirs, reboiser nos villes pour combattre la pollution et par ricochet? les maladies (ex : l’asthme), etc… Des énergies, synergies et lendemains meilleurs pour, avec et autour des enfants», a plaidé Barthélémy Dias.



La ville de Dakar a réintégré ces instances après plusieurs années d’absence.



