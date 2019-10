Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 8 astuces incroyables pour faire durer son parfum plus longtemps Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 15:16 | | 0 commentaire(s)| Allez savoir pourquoi, certaines personnes diffusent particulièrement bien le parfum tandis que d’autres ont du mal à rependre leur odeur plus d’une heure après s’être vaporisées de leur fragrance préférée ! Pourtant, nous aimerions tous que notre parfum tienne toute la journée sans avoir à en remettre. Sachez tout d’abord que le parfum réagi à votre peau. Ainsi, il y a certains facteurs, comme le pH de votre épiderme, votre âge ou la production de sébum, qui sont impossibles à maîtriser. En revanche, il y a quand même des astuces à connaître pour prolonger de quelques heures la tenue de votre parfum préféré.

Parfumez vos points de pulsation



Avant toute chose, sachez que certaines zones du corps sont propices à accueillir le parfum. Elles sont appelées « points de pulsation ». Il s’agit souvent des articulations et de zones qui ont tendance à être plus chaudes que les autres. À titre d’exemple, il s’agit du creux des coudes, de l’arrière des oreilles, du décolleté, des poignets ou des genoux. En se réchauffant, ces zones diffusent le parfum tout au long de la journée.



Hydratez votre peau



Sachez aussi qu’une fragrance tient beaucoup mieux sur une peau correctement hydratée. Ainsi, n’oubliez pas d’appliquer une crème hydratante sur votre corps, surtout si vous avez tendance à avoir la peau sèche. En revanche, tachez d’utiliser un lait hydratant sans odeur ou parfaitement assorti à votre parfum pour éviter le mélange de senteurs.



Parfumez vos cheveux

Pour diffuser plus amplement votre parfum, accentuez son sillage en en mettant aussi dans vos cheveux. Avec un parfum oriental, l’effet séduction est garanti ! Évitez par contre de vaporiser votre parfum trop près de votre chevelure. L’alcool contenu dans les essences a tendance à dessécher la fibre capillaire. Parfumez plutôt votre brosse avant de vous coiffer.



Mettez du parfum sur vos vêtements



N’oubliez pas non plus de parfumer vos vêtements. D’ailleurs, il peut s’agir d’une excellente alternative lorsqu’il fait chaud. En effet, au contact de la transpiration, le parfum a tendance à tourner et à créer des taches sur votre épiderme. Privilégiez donc le tissu. Sachez néanmoins que certaines fibres retiennent mieux les parfums que d’autres. Les matières naturelles comme le coton ou le lin diffusent très bien le parfum, à l’inverse des matières synthétiques.



Ne vous frottez pas



Sachez aussi qu’il ne faut jamais frotter une zone parfumée. Ainsi, se frotter des poignets l’un contre l’autre lorsque l’on vient de mettre du parfum est une hérésie ! Le fait de frotter sa peau a tendance à casser les molécules odorantes et à altérer la fragrance.



Gardez la main légère

Comme un parfum se diffuse tout au long de la journée et que sa senteur se métamorphose au fil des heures, il est primordial de ne pas en remettre constamment. En faisant cela, vous mélangez les notes de tête et les notes de fond de votre parfum, ce qui crée aussitôt une recette peu harmonieuse. Il est donc recommandé de mettre du parfum le matin et d’en remettre uniquement en fin de journée.



N’appliquez pas de parfum en roll-on



Si le roll-on peut s’avérer particulièrement pratique, il n’est pas très hygiénique et a tendance à altérer le parfum. À chaque passage, la bille a tendance à embarquer dans son flacon les résidus de sébum et les bactéries présents sur la peau. Cela pollue le parfum et le dégrade petit à petit.



Utilisez de la vaseline



Enfin, aussi étonnant que cela puisse paraître, sachez que la vaseline fait de véritables merveilles. Frottez une noisette de ce produit sur les zones que vous souhaitez parfumer. Après l’avoir laissé pénétrer sur votre peau, vaporisez un peu de parfum au même endroit. La vaseline contient des actifs occlusifs qui retiennent les odeurs.











Florence Bayala





