Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 8 astuces pour toujours sentir bon Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 06:53 | | 0 commentaire(s)| Voici 8 moyens faciles de prévenir les mauvaises odeurs corporelles et de sentir bon toute la journée.

Votre peau Une peau bien hydratée retient le parfum plus longtemps qu’une peau sèche. Donc, après votre douche, lorsque vos pores sont ouverts, appliquez une lotion hydratante pour le corps et faites la suivre par votre parfum préféré. Régime alimentaire Ce que vous mangez affecte l’odeur naturelle que vous dégagez et la façon dont le parfum réagit sur votre peau. Certains aliments et épices ont tendance à sentir plus fort que d’autres, alors qu'un régime alimentaire à base de fruits et de légumes frais, et beaucoup d'eau vous feront dégager moins d'odeurs. Cheveux Chacun de vos cheveux est attaché à une glande sébacée qui produit du sébum. Plus vos cheveux sont gras, plus il est probable d’amasser des odeurs telles que la fumée et les odeurs de cuisson. Lavez vos cheveux régulièrement avec du shampooing et un après-shampooing adaptés pour garder une bonne odeur. Et, parce que les cheveux retiennent très bien les odeurs, c’est l'endroit idéal pour vaporiser votre parfum. Parties intimes Les parties intimes de votre corps doivent être lavées avec un savon au pH équilibré pour empêcher la croissance des bactéries qui peuvent conduire à des odeurs désagréables et à des infections. Vos vêtements Lavez vos vêtements avec une bonne quantité de produit lessive, gardez-les loin de l'humidité et des odeurs de la cuisine, le nettoyage régulier de votre machine à laver vous aidera à éviter que les vêtements sentent le moisi. Essayez de glisser un sachet parfumé dans vos tiroirs pour absorber les mauvaises odeurs et pour diffuser le parfum sur vos vêtements. Et pour de l’extra-fraîcheur, vaporisez un peu de parfum sur vos vêtements - mais jamais sur le cuir, la soie et autres tissus délicats qui tachent facilement. Bonne haleine Si vous ne brossez pas vos dents tous les jours, des morceaux de nourriture restent dans votre bouche et encouragent la formation de bactéries qui peuvent causer une mauvaise haleine. Les aliments forts en épices sont également coupables car ils sont absorbés dans le sang et transportés vers vos poumons où ils sont expulsés par le souffle, l'odeur ne passera qu’une fois la nourriture hors de votre système. Et un dernier conseil buvez beaucoup d'eau car les bouches sèches ont tendance à sentir mauvais. Prenez soin de vos pieds Il est parfaitement normal d’avoir quelques odeurs aux pieds, mais cela est toujours embarrassant. Luttez contre le problème en portant des chaussettes en coton et portez deux paires de chaussures par jour soit en toile ou en cuir. Parfumez-vous Une eau de parfum contient une forte concentration d'huile, ce qui lui donne une meilleure endurance que l'eau de toilette. Et l’astuce des experts est de l'appliquer sur vos points d'impulsion et de la laisser sécher naturellement et se frotter les poignets ensemble ne fera que faner l'odeur plus vite. afriquefemme.com



Accueil Envoyer à un ami Partager