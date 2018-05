8 choses que les couples au bord de la rupture font quotidiennement

RELATIONS - Le chemin qui mène à une séparation est pavé de silences, de regards d'impatience et de projets qui excluent l'autre.



Quels sont les autres comportements récurrents des couples au bord de la r upture? Ci-dessous, des thérapeutes vous donnent huit indices qui laissent supposer qu'un couple n'en a plus pour longtemps.



1. Ils ignorent les besoins essentiels de l'autre



"Souvent, chez les couples au bord de la rupture, il y a beaucoup d'amertume. Du coup, chacun a tendance à se concentrer sur ses propres besoins et non sur ceux de son partenaire. Vous les entendrez dire des choses comme 'Je fais un peu des choses pour moi', 'Pour une fois, c'est dans mon intérêt', au lieu de 'C'est dans l'intérêt de notre couple'.



Ce désinvestissement de la relation pose problème et, même s'il se produit probablement parce que l'un des deux se sent déjà seul, il incite définitivement à la solitude. Quand on ne se sent pas soutenu par son partenaire, on a une raison de plus de sortir de la relation", explique Anne Crowley, psychologue à Austin (Texas).





2. Ils lèvent les yeux au ciel et sont particulièrement sarcastiques l'un envers l'autre



"D'après une étude réalisée par John Gottman, l'un des thérapeutes de couple les plus reconnus, le mépris est le signe que vous êtes dangereusement proches de la rupture. Il représente à la fois une forme de dégoût et un sentiment de supériorité sur votre partenaire. Le fait de lever les yeux au ciel, la condescendance, les sarcasmes et les ricanements face à un partenaire contrarié sont autant de signes que vous témoignez du mépris (ou qu'on vous en témoigne). Il s'exprime par le rejet, le dénigrement, la moquerie.



L'antidote, c'est l'empathie. Vous devez réhumaniser votre partenaire en vous trouvant des points communs avec lui", confie Elizabeth Earnshaw, thérapeute à Philadelphie (Pennsylvanie).



3. Ils ne se parlent plus comme avant



"Souvent, les couples ne communiquent plus comme avant. Ce changement peut affecter à la fois la fréquence et le contenu des conversations. Certains couples se rendent compte qu'ils commencent à éviter les sujets profonds ou sérieux, d'autres qu'ils ne plaisantent plus ensemble et que chaque échange devient agité et tendu.



Souvent, ils sentent leur partenaire moins ouvert à la discussion et ont la sensation que les conversations tournent court. Quelle que soit la forme que cela prend, ils sentent que quelque chose a changé", nous dit Nancy Stechler, psychologue à Sharon, (Massachusetts).



4. Ils ne font plus de projets d'avenir



"Quand les partenaires arrêtent de faire des projets sur le long terme, c'est justement qu'ils n'envisagent plus une relation durable. Cela peut être complètement inconscient mais ils se concentrent sur la survie immédiate plutôt que sur l'épanouissement de la relation à long terme.



Au fond d'eux-mêmes, ils aimeraient être ailleurs ou ne peuvent simplement plus se projeter ensemble. Ils ne sont plus enthousiastes à l'idée de partir en vacances, de déménager ou de se lancer dans de nouveaux projets ensemble", considère Isiah McKimmie, thérapeute de couple et sexologue à Melbourne (Australie).



5. Ils veulent tout le temps avoir raison



"Les couples sur le point de rompre ont tendance à se mettre en compétition. Chacun veut absolument 'gagner'. Tout problème ou désaccord devient un combat à mort. Quand on se rend compte qu'une relation se termine, l'anxiété et le sentiment d'insécurité augmentent et les partenaires se battent pour conserver leur intégrité et leur amour-propre.



Dire à l'autre que vous l'aimez vaut toujours mieux que se disputer pour savoir si le ciel est bleu, vert ou violet", souligne Douglas Brooks, thérapeute à New York.



6. Ils ne se disent plus bonjour ni au revoir



"Quand les couples sont sur le point de rompre, ils arrêtent non seulement de faire les petits gestes attentionnés qui témoignent de leur affection, comme rapporter des fleurs ou dire "je t'aime", mais cessent également de se dire bonjour et au revoir. Souvent, les partenaires évitent d'initier un contact tout simple ou d'y répondre. On fait comme si l'autre n'était pas là. On s'ignore. C'est très blessant car on peut se sentir non seulement rejeté mais également déshumanisé. Ce manque d'interaction est douloureux. Quand quelqu'un a décidé de mettre un terme à une relation, cet état de fait tend à renforcer sa décision", ajoute Anne Crowley.



7. Ils prennent des décisions importantes sans se consulter



"Quand ils envisagent de se séparer, les membres d'un couple se mettent à prendre des décisions unilatérales. Ils ne prennent plus en compte l'opinion et les sentiments de l'autre et ne recherchent ni n'acceptent plus d'être influencés par leur partenaire. Lors de mes consultations, je remarque les partenaires qui se mettent à utiliser le mot 'je' au lieu de 'nous' quand ils parlent de décisions à prendre.



Même s'il est normal de conserver une certaine autonomie, ne pas consulter son partenaire pour décider de choses qui le concernent est un manque de respect", considère Elizabeth Earnshaw.



8. Ils n'ont plus l'énergie de se disputer



"Certains couples au bord de la rupture se disputeront de plus en plus, d'autres arrêteront complètement. L'un des partenaires (ou les deux) a déjà pris la décision de mettre un terme à la relation. Aussi, se disputer ou demander à l'autre ce qu'il faudrait faire différemment n'a plus d'importance. Essayer de changer les choses semble une perte de temps. Certains couples connaissent ainsi une baisse des tensions. Ce qui mettait le feu aux poudres est simplement ignoré, de même que les tentatives de l'autre d'initier une discussion", rapporte Isiah McKimmie.