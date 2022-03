8 mars 2019 : Assassinat de Lala Kamara à Manchester...sa famille se souvient encore Le vendredi 8 mars 2019, Lala_Kamara, âgée de 26 ans, a été assassinée à Manchester par Moustapha Dia né le 27/08/1997. 03 ans après la famille éploré se souvient encore de cette triste disparition qui a bouleversé le Sénégal et l'Angleterre.



Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mars 2022 à 17:59 | | 0 commentaire(s)|

"Trois ans déjà la douleur ne disparaît pas mais sache qu'il y'aura toujours nos prières à tes côtés. Toute la famille pense très fort à toi Lala KAMARA le temps passe mais la pensée reste. En ce jour du 08 Mars 2022, qui a marqué nos esprits, saches qu'on pense très fort à toi. Il y'a des larmes qui ne cessent jamais de couler, des vides qui ne se comble jamais, des souvenirs qui ne s'effacent pas et des personnes qu'on ne remplacera jamais. Les sourires reviennent mais uniquement pour masquer la peine. Il est difficile de croire que cela fait trois_ans déjà nous avons dit au revoir à notre soeur. Je pouvais pas laisser passer ce jour sans vous dire que toute ta famille pense à toi. Yallah na niane yeup nangou fekkeu-leu Qu'Aldjanah firdawsi Amine", prie Papa Aliou KAMARA à sa fille:



Pour rappelle, l'étudiante originaire de Kaolack, tuée dans son appartement à Manchester, a été inhumée à Touba. Une foule immense composée de membres de sa famille, de voisins et autorités religieuses de Touba, avait accompagné la défunte étudiante jusqu'à sa dernière demeure.







Le meurtrier de Lala Camara passera le reste de ses jours derrière les barreaux. “Il a été condamné à la prison à vie”.

