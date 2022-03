8 mars 2022 / Premières diplômées de l’Institut national du pétrole et du gaz : La flamme ardente de l’espoir

Dans un coin bruyant de Point E, est niché l’Institut national du pétrole et du gaz créé en 2017, quatre années après les découvertes d’hydrocarbures au Sénégal. Au troisième étage, les lieux sont assez calmes ce vendredi matin. En cette période de l’année, les apprenants sont partagés entre opérations de terrain et stages. Au fil des minutes, des produits de l’école se signalent et s’installent dans la salle de réunion, pour conter les premiers pas, les débuts de flamme pour le pétrole et le gaz.



Maty Babel Thiam a toute une histoire à raconter. Élégamment habillée d’un bazin, les lunettes sur les yeux, elle est issue de la première promotion de l’école. Elle est l’une des cinq filles de cette classe. Aujourd’hui, Ingénieure en installation pétrolière et gazière à Petrosen exploration et service, elle a failli s’envoler pour la France à la recherche de l’expertise, pour servir un pays qui venait de découvrir d’importantes réserves. « Je suis ingénieure électromécanicienne diplômée de l’Institut polytechnique de Saint-Louis. Mais la plupart des stages que j’ai faits, c’était dans le domaine des hydrocarbures. J’ai fait un stage à Total pour mon brevet de fin d’études. J’ai même voulu faire une formation en France », raconte d’une voix sereine la professionnelle de 27 ans. Au dernier moment, elle s’est dit « pourquoi voyager alors que la formation est disponible au pays ?».



D’après "Le Soleil", l’ingénieure fait allusion à son entrée à l’Inpg. « La formation est assez complète. J’ai plus travaillé dans la partie aval et cette formation m’a permis de maîtriser le milieu de l’amont que ce soit les connaissances en géologie basique ou en forage de production. Il n’y a pas un secteur qu’elle ne touche pas », ajoute-t-elle. Au départ, elle semblait destinée au domaine industriel après son Dut en Génie chimique, à l’École supérieure polytechnique (Esp). Ayant un penchant pour le secteur des hydrocarbures, elle pensait à l’expertise marocaine ou française.



Tombée sur une publication annonçant l’organisation du Concours d’entrée, Marème Soda Samb saisit cette opportunité. « Lors des découvertes en 2014, je décrochais mon Dut en Génie chimique à l’École supérieure polytechnique. Il n’y avait pas de formation sur le pétrole au Sénégal. On pensait en ce moment à l’Ifp et aux écoles marocaines. En 2018, je suis tombée sur l’annonce du concours. En intégrant l’Inpg, j’ai fini par opter pour l’industrie pétrolière », informe-t-elle, réajustant son châle et évoquant un changement de trajectoire pour devenir aujourd’hui ingénieure.



Fatoumata Agne apparaît ce jour-là en uniforme bleu, puisqu’étant en pleine opération. Âgée de 29 ans, elle est aujourd’hui ingénieure en Production de système intelligent au sein de la société Baker Hughes, en charge de l’approvisionnement de produits chimiques pour le traitement du brut, du forage et de la complétion de puits du projet Sangomar. « Je me suis inscrite parce que c’était un nouveau secteur et j’avais besoin d’un challenge. Je prévoyais d’aller faire un doctorat, mais quand j’ai été informée du concours, j’ai sauté sur l’occasion afin d’être bien armée pour servir mon pays », dit-elle, d’une bonne humeur contaminante.



À la table des hommes



L’Institut national du pétrole et du gaz (Inpg) en est à deux promotions. La première compte 5 filles sur 22 étudiants. Pour la deuxième, le ratio est de deux filles sur 21. Malgré ce déséquilibre, ces diplômées aujourd’hui devenues des ingénieures, n’ont pas tremblé. Elles s’asseyent sur la table des hommes pour tirer leur épingle du jeu. « Je me rendais compte que sur 200 personnes présentes, il y a eu au maximum cinq femmes. On n’est pas très présentes », a constaté au début Maty Babel Thiam. Ce qui ne l'empêcha pas de s’armer de courage, en ne laissant pas le doute s’installer.



« À Petrosen, je suis l’évolution des projets et je suis appelée à aller sur les plateformes de forage. Pour l’instant, on est à la formation théorique et petit à petit, nous nous formerons pour avoir les potentiels techniques qui nous permettront un jour, de devenir opérateur parce que nous ne le sommes pas encore à 100% », précise-t-elle.



Adja Safiétou Thiam, elle, est ingénieure en système électronique et informatique industrielle. Elle a fait ses études au Maroc. De retour au Sénégal, elle a intégré l’Inpg. Travaillant dans le projet Sangomar, elle n’éprouve aucun sentiment d’infériorité, même si les hommes sont majoritaires sur le terrain. « Ce n’est pas un métier exclusivement réservé aux hommes, mais quand on parle de pétrole, il y a toujours moins de 3% de femmes. Ça peut paraître étonnant, mais je pense qu’on peut montrer l’exemple. Quand on s’insère, on peut montrer que ce n’est pas un métier d’homme », relève-t-elle, croyant que les femmes seront davantage intéressées par le monde des hydrocarbures.



Fatimata Agne semble mener la même mission. Les arguments qu’elle met sur la table, sont la capacité des femmes à exceller dans n’importe quel domaine. « Je n’ai éprouvé aucune difficulté pour m’intégrer. Aujourd’hui, dans les plateformes pétrolières, les hommes ont compris qu’ils doivent nous regarder comme des égaux, en prenant en compte nos idées, nos compétences », dit-elle.



Écrire l’histoire



Le Sénégal s’achemine vers l’exploitation du pétrole et du gaz. Beaucoup d’espoirs sont placés entre les mains expertes des acteurs. Participer dans ce projet constitue une chance pour ces jeunes dames. Marème Soda Samb compte bien raconter à ses petits-enfants, le rôle qu’elle aura joué. « J’ai failli douter car j’étais enceinte. C’était compliqué. Mais avec la compréhension des autorités de l’école et le soutien de la famille, j’ai pu aller jusqu’au bout. Aujourd’hui je suis animée par un sentiment de fierté de faire partie de ceux qui écrivent l’histoire. Ça fait un peu peur car les attentes sont importantes », confie Marème Soda Samb.



Servir son pays constitue également l’une des plus grandes satisfactions pour l’ingénieure Adja Safiétou Thiam. Elle songe déjà aux impacts. « C’est important de voir et de pouvoir comprendre comment se font tous les contrats et la commercialisation. Nous sommes prêtes à travailler dans ce sens, à aider l’État et les populations sénégalaises, afin de gagner dans l’exploitation de ces ressources », s’enthousiasme la jeune dame de 27 ans. Chez Fatimata Agne, c’est aussi l’optimisme mêlé à la fierté. C’est un rendez-vous historique. Donc, ce n’est pas à rater. Les enjeux en valent la chandelle. « C’est un challenge accepté pour participer à cette expérience, écrire l’histoire du pétrole et du gaz », lâche fièrement Fatoumata Agne.



Jeunes et âgées de moins de 30 ans, ces jeunes dames veulent toutes briller de mille feux dans leurs compagnies respectives, pour que le pétrole et le gaz soient une bénédiction pour le Sénégal.



La sensibilisation pour attirer davantage les filles



Les hommes sont plus nombreux au concours de sélection de l’Inpg. Avec la première promotion, il n’y a eu que cinq filles admises et seulement deux, dans la deuxième promotion. Ainsi, les responsables de l’école comptent sur la sensibilisation pour attirer davantage d’écolières. « Nous nous attelons à sensibiliser les femmes pour qu’elles viennent, qu’elles sachent que le concours est à leur portée. Nous avons été récemment au lycée Mariama Bâ de Gorée pour motiver les jeunes filles. Nous avons aussi reçu les élèves du lycée Blaise Diagne. Avec des compagnies telles que Woodside, nous travaillons sur des événements pour encourager l’insertion des filles », a expliqué la responsable de la formation, Annie Flore Damas. « On ne fait pas de discrimination positive au détriment de la qualité », a-t-elle précisé.