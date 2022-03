8 mars/ Journée internationale de la femme: " La femme s'enflamme sans flammes"

Dieu créa l'homme en son image. La beauté de cette créature divine, incarnée par la femme qui joue éminemment le rôle de dépositaire avec une abnégation sans faille. Oh! femme ! cadeau béni du ciel !



Sommes-nous conscients de ta présence indispensable sur terre? Ne pas la reconnaître est synonyme d'ingratitude et d'orgueil. tous les attributs de la beauté terrestre et céleste te glorifient. Sans toi, cette vie mondaine sera ennuyeuse.



Aujourd'hui 8 Mars, journée internationale de la femme, tous les hommes du monde jouent à l'acteur pour te magnifier, te montrer leurs sympathies, auréolées d'éloges et de compliments. Te considèrer comme sexe faible n'est qu'une pure injustice à ton égard.



Oh femme ! Tu es plus forte que les montagnes!



Plus solide que les roches!



Plus magnifique que les fleurs!



Plus joyeuse que les oiseaux qui chantent!



Plus Belle que étoiles filantes!



Plus douce que la laine!



Plus odorante que le parfum...!



Nul ne peut dénombrer tes qualités, ni combler tes descriptions.



J'y rajoute celles décrit par doyen Lamine Aseef Diallo :



Femme matrice de l'humanité



Femme éducatrice de la famille



Femme mamelle de la société



Femme chantre de l' amour



Femme cheville ouvrière de la paix sociale



Femme ressort économique



Femme courroie de transmission



Femme gardienne du temple



A quoi, peut-on, te comparer chère Maman, chère épouse, chère Soeur, chère ,amie, chère collègue, chère conseillère, chère collaboratrice ?



Vous êtes les plus belles créatures du monde !



Chronique de OUSTAZ DAOUDA Mbaye,

Le sage lébou,

Présentateur et Chroniqueur à leral Tv