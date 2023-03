8 mars - La LONASE célèbre toutes les princesses, et plus particulièrement, son personnel féminin ainsi que ses valeureuses vendeuses Le 8 mars est une journée spéciale pour célébrer les femmes du monde entier. C'est une journée pour rendre hommage à toutes les femmes, pour leur courage, leur détermination, leur force et leur contribution à la société. À cette occasion, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) a décidé de célébrer toutes les princesses de son organisation, en mettant en avant son personnel féminin ainsi que ses valeureuses vendeuses.



La LONASE est une entreprise qui a toujours prôné l'égalité des sexes et la diversité, en offrant des opportunités égales à tous ses employés, sans distinction de sexe ou de genre. L'entreprise a une politique de promotion de la femme au sein de son organisation et elle est fière de son personnel féminin qui a contribué à son succès.



La LONASE est également consciente de l'importance de ses vendeuses, qui sont les principales ambassadrices de l'entreprise auprès du public. Ces femmes courageuses parcourent les rues de nos villes et villages pour vendre les billets de loterie et les produits de l'entreprise. Leur détermination et leur travail acharné sont des exemples pour les autres employés de l'entreprise.



Pour célébrer toutes ces princesses, la LONASE a organisé une journée spéciale, au cours de laquelle les femmes de l'entreprise ont été mises à l'honneur. Des témoignages ont été recueillis auprès de certaines employées, qui ont partagé leur parcours, leurs succès, leurs difficultés et leurs aspirations. La journée a également été l'occasion de souligner les réalisations exceptionnelles des vendeuses les plus méritantes.



En somme, la LONASE a célébré toutes les princesses de son organisation, en reconnaissant leur contribution à l'entreprise et en leur rendant hommage à l'occasion de la journée internationale des femmes. Cette initiative a permis de mettre en lumière les efforts de l'entreprise pour promouvoir l'égalité des sexes et pour offrir des opportunités égales à tous ses employés.



