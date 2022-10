Au Sénégal, 84,6% des femmes effectuent des travaux domestiques contre 31,7% des hommes, a appris l’APS, ce jeudi, d’une étude de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie qui révèle, pour la première fois, l’enquête nationale sur l’Emploi du Temps au Sénégal (ENETS)-2022. L’ENETS est une photographie détaillée de l’occupation des Sénégalais (hommes et femmes), selon l’ANSD. «En termes de temps, les femmes y consacrent 3,7 heures contre 0,44 heure pour les hommes », précise l’ASND, renseigne L'As.



L’enquête indique que d’autres résultats importants sont mis en exergue par l’étude comme, entre autres, le temps moyen de travail rémunéré, le temps consacré aux loisirs et à la garde des enfants. «Au niveau mondial, il est noté que les femmes réalisent plus de trois quarts de l’ensemble du travail non rémunéré et de soins à autrui », fait savoir la même source..