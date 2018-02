8e de finale aller de Ligue des Champions : Real Madrid / Paris SG à 19H45, ça va chauffer! Le jour que tous les amoureux du football attendaient. En cette saint-Valentin, le Real Madrid et le Paris SG croisent le fer en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Avec des choix forts en vue de part et d'autre côté entraîneurs.

Le coeur de tous les amoureux de football battra la chamade ce mercredi soir. Pour fêter la Saint-Valentin, la Ligue des Champions leur offre une affiche de rêve entre le Real Madrid et le Paris SG.



Une finale avant l’heure pour bon nombre d’observateurs. Et pour ce 8e de finale aller, Zinedine Zidane et Unai Emery seront évidemment attendus au tournant. Le coach du Real Madrid, en difficulté en Liga, doit obtenir un bon résultat face aux Parisiens pour se donner un peu d’air face aux critiques qui s’abattent sur son équipe et lui ces dernières semaines.



Pour ce faire, ZZ a décidé de faire dans le classique, comme annoncent l’ensemble des journaux espagnols et européens. Keylor Navas garderait les cages madrilènes. Dani Carvajal suspendu, c’est Nacho qui aura la lourde tâche d’occuper le flanc droit de la défense merengue, et donc de contrôler un certain Neymar. Dans l’axe, le technicien tricolore opterait pour une charnière Raphaël Varane (pourtant contesté dernièrement)-Sergio Ramos. À gauche, Marcelo, qui retrouve sa forme au meilleur moment, tiendra sa place.



Lassana Diarra annoncé titulaire, suspense Kurzawa-Berchiche

Aucun suspense dans l’entrejeu, où le trio Luka Modric-Toni Kroos-Casemiro tentera de faire la loi. Enfin, devant, l’ancien n° 10 des Bleus a visiblement décidé de faire confiance à sa BBC - Karim Benzema (régulièrement sifflé par son propre public), Gareth Bale et Cristiano Ronaldo - pour faire fondre la défense parisienne. Chez les Rouge-et-Bleu, Emery a choisi de maintenir sa confiance à Alphonse Areola dans les buts. En défense, les trois Brésiliens Dani Alves, Marquinhos et Thiago Silva sont annoncés titulaires. Un seul doute subsiste à gauche : qui de Layvin Kurzawa ou Yuri Berchiche sera élu ?



L’Équipe penche pour l’Espagnol, tandis que Le Parisien et les médias ibériques voient plutôt le Français démarrer. Au milieu, après un long mystère entretenu depuis plusieurs jours, c’est finalement Lassana Diarra qui devrait débuter aux dépens de Giovani Lo Celso, Thiago Motta ne figurant même pas dans le groupe. Enfin, en attaque, la MCN - Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Neymar - sera très attendue, elle qui a émerveillé l’Europe lors de la phase de poules. On en salive d’avance, amoureusement.



