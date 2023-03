8eme Edition AllAfrica Women Agenda : «Il existe des femmes qui font la fierté de l’Afrique » révèle Mariama Ba Sy, directrice régionale de AllAfrica

«Après des moments intenses de réflexion riche en propositions, suggestions, recommandations, indications, Rabat marque ainsi un tournant historique dans cette noble lutte que le Groupe AllAfrica Global Media et ses partenaires mènent depuis des années, pour l’équité des genres et l’égalité de sexe.



Nous sommes arrivés au terme de nos travaux, et le Groupe All Africa a pour tradition de finir en beauté le Forum Awa en célébrant de braves dames qui se sont distinguées dans leurs secteurs d’activité », a déclaré Mme Sy. Pour joindre l’utile à l’agréable, affirme-t-elle, 2023 ne fera pas exception.



«Il existe des femmes qui font la fierté de l’Afrique, des managers et entrepreneurs hors pairs qui bousculent les codes et tabous pour hisser la présence féminine dans les instances de décisions les plus élevées et les plus stratégiques du continent. L’influence féminine au plus haut niveau est ainsi devenue une réalité en Afrique.



Donc l’espoir est permis, mais le chemin qui reste à parcourir est non seulement long mais il est parsemé d’embûches », a confié la directrice de AllAfrica.



Mariama Ba Sy a indiqué que la balle est dans le camp des femmes leaders africaines que vous êtes. Elle a invité tous à davantage faire preuve d’engagement et d’esprit d’initiative pour aider à renforcer la résilience dont les femmes africaines ont fait montre durant la période Covid-19. Selon Mme Sy, nous devons encore nous remobiliser pour les aider à surmonter les nombreux obstacles sur la voie de leur autonomisation afin de faire face aux défis de notre temps et qui justifient le thème de Awa 2023 à Rabat, au Maroc.



« Pour cela, vous pouvez compter sur la plateforme panafricaine AllAfrica.com dont la philosophie est de montrer au monde l’image d’une Afrique qui bouge, l’image d’un continent de l’optimisme. Notre crédo est de rendre visible les cas de succès qui peuvent inspirer et être répliqués partout en Afrique », a fait savoir la directrice régionale de AllAfrica. Elle n’a pas manqué d’exprimer sa profonde gratitude à l’endroit de sa Majesté le Roi Mohammed VI (que Dieu l’assiste dans sa mission). Elle a également remercié les autorités, les partenaires avec une mention spéciale au Groupe marocain OCP, Diana Holding ainsi que le peuple marocain connu pour son hospitalité légendaire pour leur accueil chaleureux à Rabat.

