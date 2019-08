Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 9 recettes efficaces pour lutter contre les cernes Rédigé par leral.net le Lundi 26 Août 2019 à 11:41 | | 0 commentaire(s)| Les cernes, ces marques autour des yeux qui alourdissent le regard et donnent un air fatigué. Comment faire pour lutter contre ces ombres qui attristent vos jolis yeux et vous ennuient le matin ? Vade retro les cernes ! Découvrez toutes les solutions pour vous en débarrasser.

Les cernes, c'est quoi ?



La pollution, le tabac, l'alcool, les nuits trop courtes... sont autant de facteurs qui favorisent l'apparition des cernes, ceci dès l'âge de 25-30 ans. Ces poches sous les yeux, de coloration plus sombre que votre carnation naturelle, sont le résultat d’une mauvaise circulation sanguine et lymphatique du contour de l’œil. Résultat : les cernes creusent le regard, qu'il s'agisse des cernes bleus ou de cernes dits noirs (sur les peaux plus mates). Certaines femmes y sont plus sujettes que d'autres.

Quoi qu'il en soit, il faut savoir que l’épiderme autour de l’œil est 4 fois plus fin que sur le reste du visage, ce qui laisse apparaître par transparence la couleur bleutée des vaisseaux sanguins. A ces marques peuvent s’ajouter des poches, qui traduisent une accumulation d’eau et de graisse.

Peu réjouissants mais pas graves du tout, les cernes ne sont pas une fatalité, et l'on peut lutter contre ces signes de fatigue apparents avec quelques gestes tout simples. Si cela ne suffit pas, vous pouvez tester nos remèdes de grand-mère.



Comment lutter contre les cernes ?



1. Une bonne hygiène de vie

Fatigue, hiver, ordinateur... Les causes à l'origine de l'apparition des cernes peuvent être nombreuses.

Pour celles qui passent leur journée devant l'ordinateur, pensez à bien régler la luminosité de votre écran, et n'oubliez pas de faire des pauses, même courtes, pour reposer vos yeux.

Si ce phénomène est passager, dû à une nuit trop courte ou à un repas bien arrosé, une bonne nuit de sommeil fera tout disparaître.



2. L'hydratation

Plus que n'importe quelle partie du visage, on chouchoute son contour de l'œil à fond, à l'aide d'un soin spécifique à appliquer matin et soir. L'astuce : le conserver au frigo, le froid ayant un effet décongestionnant





3. Relancer la circulation

Les cernes sont dus à une congestion des vaisseaux autour des yeux. Pour raviver les tissus, on effectue un petit massage avec les doigts. On exerce de petites pressions en partant du creux externe vers l'intérieur, puis on lisse. Le mieux est d'effectuer ce massage avec le soin contour des yeux, pour éviter de froisser la peau.



Comment faire disparaître les cernes ?

- Les masques ou disques défatigants des yeux

Ils ressemblent aux masques de sommeil qu'on utilise pour dormir ou a de simples patchs ronds, puis ont un effet défatiguant et délassant. Laissez vos disques ou masque au frais, puis appliquez-les sur vos yeux fermés. Ainsi, votre regard sera plus lisse et réveillé.



- Les solutions plus radicales



De nombreuses techniques de chirurgie esthétique proposent de traiter la zone autour des yeux. L’injection de collagène traite les rides, l’incision puis la réduction de la peau réduit le volume des poches, enfin le peeling chimique peut donner un coup de jeune au regard… Mais aucune de ces méthodes ne traite spécifiquement les cernes.



Les remèdes de grand-mère contre les cernes



- Des plantes contre la rétention d'eau

Vous pouvez décongestionner vos cernes en faisant des infusions de camomille ou de bleuet, que vous laissez ensuite refroidir au réfrigérateur pour vous en servir ensuite bien fraîches. Ces plantes sont calmantes et apaisantes. Appliquez-les en compresses !

Enfin, sachez aussi que l'aloe vera en gel (bio et conservé au frais) fait des merveilles.

- Le lait comme allié

Les compresses de lait sont très efficaces pour lutter contre les cernes. Pour ce faire, il suffit de tremper un coton dans du lait froid puis de l’appliquer sur les yeux fermés.



- Le pouvoir du concombre

Souvent utilisée en institut, la tranche de concombre fraîche directement sur l'œil, a également fait ses preuves.



- Les cuillères magiques

Vous pouvez également utiliser deux cuillères préalablement déposées dans le réfrigérateur, puis appliquées sur les yeux à l'envers. Le métal froid va avoir un effet décongestionnant.



Opération camouflage pour cacher ses cernes

Comment bien choisir son anti-cernes ?

L’anti-cernes est un produit make-up indispensable. Les nouvelles formules permettent de camoufler mais aussi d’hydrater la peau, ce qui améliore la microcirculation. Choisissez une teinte plus claire que votre carnation naturelle.

Comment appliquer son anti-cernes ?

L’anti-cernes s’applique en toute légèreté. Tapotez la matière du bout de l'applicateur en allant du coin interne de l’œil vers l’extérieur ; puis estompez à l'aide d'un beauty blender jusqu’à ce que le produit se fonde dans la peau. L’astuce en plus : appliquez un voile de poudre libre sur l’anti-cernes, longue tenue assuré !



