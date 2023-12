93 candidats à l’émigration irrégulière de nationalités étrangères, interpelés

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, la Gendarmerie nationale a mené une série d’opérations dans différentes localités du pays, dans la période du 15 au 16 décembre 2023. En effet, 93 candidats tous de nationalités étrangères, ont été interpelés entre Thiès (Toglou) et Saint-Louis (Gandiol), rapporte "Rewmi".



Parmi les 93 candidats, on compte 83 Maliens, 7 Gambiens et 3 Mauritaniens. Ils ont été respectivement appréhendés par la Brigade de proximité de Diass et la SR de Saint-Louis.