93 élèves d’Acapes risquent de ne pas passer le Bac à Richard-Toll

Les élèves des collèges et lycées de Richard Toll ont organisé une marche de protestation hier dans les artères de la ville. Les potaches très remontés contre l’Office du Baccalauréat, réclament l’acceptation des dossiers d’examen des 93 élèves de l’école privés Acapes.



Les candidats au Bac de cette école ont vu leurs dossiers rejetés par l’office du Bac. Ce qui est inacceptable, à leurs yeux, puisque l’école présente des candidats au Bac depuis plus d’une dizaine d’années. A la fin de la procession, les élèves ont remis le mémorandum au premier adjoint du maire de Richard-Toll, qui a promis de remettre le document aux autorités.













L'As

