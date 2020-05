Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici 94 ans de Me Wade : Ses soutiens lui expriment leur vive reconnaissance Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Mai 2020 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Pape du Sopi Me Abdoulaye Wade fête son 94e anniversaire aujourd’hui. Ainsi les cadres libéraux lui souhaitent un joyeux anniversaire à travers un communiqué.



« Au nom de toute la Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL), nous vous exprimons notre vive reconnaissance pour votre engagement, votre disponibilité et votre action visionnaire et de grande générosité pour le développement du Sénégal, notre pays, et de l’Afrique, notre continent », ont déclaré Lamine Ba et Cie dans le document.



Ce moment est aussi l’occasion pour ces soutiens de « Gorgui », de lui présenter en cette fin du mois béni de ramadan, leurs meilleurs vœux. « Qu’Allah puisse accepter toutes nos prières et dévotions respectives vous accorder une très longue vie, une santé de fer, la chance de fêter encore et encore avec vous, cette journée de haute portée significative », lit-on.



Faudrait-il ; le rappeler, Abdoulaye Wade, est né le 29 mai 1926 à Kébémer. Il est un homme d'État sénégalais. Chef du PDS, il a été candidat aux élections présidentielles de 1978, 1983, 1988 et 1993, et président de la République du Sénégal du 1ᵉʳ avril 2000 au 2 avril 2012.

